Rathenow

Gerade nach den Feiertagen möchte man doch wieder einige Pfunde, die man zu den Festtagen zugelegt hat, loswerden. Da sind Sport und Fitness natürlich das beste Mittel, um sich wieder in Form zu bringen. Sportlich und fit durchs Leben zu gehen, ist aber nicht nur nach den Feiertagen wichtig. So kann man sich in den Fitness-Centern in Rathenow natürlich unter professioneller Anleitung und Beratung fit halten. Das kostet aber allerdings auch Geld.

Kostenlos sportlich betätigen

Wer kein Geld ausgeben will und sich trotzdem sportlich betätigen möchte, hat in Rathenow die Möglichkeit, das auf dem Rideplatz kostenlos zu tun. Der Platz liegt an der Straße Am Körgraben recht zentral in der Stadt und gleichzeitig auch im Grünen. Hier gibt es für Jung und Alt die Möglichkeit, Sport zu treiben und seine Fitness zu trainieren.

Der Rideplatz in Rathenow bietet viele Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Besonders die Sportgeräte für Calisthenics-Übungen sind dafür gut geeignet. Alle Sportgeräte sind kostenlos zugänglich. Die Calisthenics-Übungen – trainieren also mit dem eigenen Gewicht – können langfristig die Mobilität und Beweglichkeit verbessern. Außerdem ist das Verletzungsrisiko sehr gering und der Kalorienverbrauch sehr hoch. Einige der besten Calisthenics-Übungen für Anfänger sind Liegestütze, Kniebeugen, Plank und Sprungübungen.

Anders als beim klassischen Krafttraining zeichnen sich die Calisthenics-Übungen durch ruhige Bewegungsführungen aus, die mehrere Muskelgruppen ansprechen. Beim Training arbeiten Sie nur mit Ihrem eigenen Körpergewicht. Ziel ist es, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig die Körperkontrolle und die Flexibilität zu steigern.

Viele sportliche Betätigkeitsmöglichkeiten

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich auf dem Rideplatz fit zu halten. Zwar kann man dort keine Berge erklimmen, aber trotzdem mit dank der Boulder-Wand hoch hinaus. So kann der sportliche Ausflug auf den Platz am Körgraben auch ein Spaß für die ganze Familie werden. Dort kann man gemeinsam mit den Kindern auch mal ein paar Basketballkörbe werfen oder ein paar Tore im Fußball erzielen.

Auf dem Rideplatz gibt es auch eine Skateanlage. Hier treffen sich die junge Leute mit ihren Bikes, um beim Bicycle-Moto-Cross so manche Kunstsprünge zu absolvieren. Da macht das Zuschauen richtig gute Laune.

Am besten das Auto stehen lassen und zum Rideplatz joggen. Dann ist man gleich aufgewärmt, wenn man angekommen ist.

Von Jürgen Ohlwein