Sportpromi-Jäger hat 27.000 Autogramme zuhause – und bangt um Olympia-Reise

Rathenow

Es klingt in diesen Tagen ein wenig weltfremd. Der streitbare IOC-Präsident Thomas Bach wiederholt seit Wochen gebetsmühlenartig, dass die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer stattfinden sollen. Die Eröffnungsfeier am 24. Juli sei das Ziel. Der japanische Premierminister Shinzo Abe rückt ebenso nicht davon ab, dass die Spiele durchgezogen werden sollen. Der Autogrammsammler Peter Schwarzlose ist ganz ihrer Meinung: „Ich freue mich darauf.“

Vor knapp einem Jahr schon hat der Rathenower seine Reise zu den Olympischen Spielen gebucht. Wenn sie denn tatsächlich so stattfinden wie geplant, fliegt er natürlich hin. „Ich werde zusammen mit einem Sammlerkollegen aus Warnemünde nach Tokio reisen“, sagt Schwarzlose. Gerade erst hat der Reiseveranstalter ihrem gebuchten Drei-Sterne-Hotel ohne Zusatzkosten ein Upgrade auf ein Vier-Sterne-Hotel angedeihen lassen.

Den Preis der Reise will der Rathenower nicht verraten. Aber er gibt zu, dass es eine kostspielige Angelegenheit ist. Sein Veranstaltungsprogramm klingt so: Bei der Eröffnungsveranstaltung im neugebauten Olympiastadion stehen sein Sammlerkollege und er noch auf der Warteliste, aber Schwarzlose geht davon aus, dass es klappt.

Er hat Tickets für einen Abend in der Leichtathletik, an dem es auch Medaillen gibt. Dazu kommen zwei Tage Kanu, einmal das neue Basketball 3 x 3, Skateboard, BMX-Race, Gewichtheben und das Halbfinale der Männer im Volleyball. Der Kracher ist das Handball-Finale der Männer. Nicht zu vergessen sind ein Halbtagesausflug mit dem Schnellzug Shinkansen, ein Trip auf den Tokio-Tower und ein Besuch in einem Kaiserpalast.

Peter Schwarzlose Quelle: Bernd Geske

Bei all diesen attraktiven Veranstaltungen darf man aber nicht vergessen, warum Peter Schwarzlose vor allem nach Tokio reist: Er will dort Autogramme sammeln, so viele wie möglich. Als er vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen in Rio war, hat er von dort rund 2500 Autogramme mitgebracht. Seine Spezialität ist es, sich stundenlang vor dem Eingang des Olympischen Dorfes zu postieren und von den Olympioniken Unterschriften zu ergattern.

Schon seit 1980 sammelt Schwarzlose Autogramme, bevorzugt von Medaillengewinnern Olympischer Spiele – zurück bis ins Jahr 1896, als es die ersten Spiele der Neuzeit gab. Unfassbare 27.000 Autogramme nur von Olympiamediallengewinnern besitzt der 61-Jährige. Nicht zuletzt ist er der Vereinsvorsitzende des Rathenower Autogrammsammlerclubs, der jedes Jahr eine große Tauschbörse organisiert.

Um in Tokio auch punktgenau identifizierbar zu sein, hat er seine Deutschlandfahne noch mit seiner Heimatstadt Rathenow in Großbuchstaben beschriftet. Es könnte ja sein, dass er bei Fernsehübertragungen zu sehen ist. Würde die Stadt ihm ein paar kleine Werbegeschenke aus Rathenow mitgeben, würde er sie in Japan mit großer Freude verteilen.

Bei all diesem Aufwand und der wachsenden Vorfreude wäre es für Schwarzlose eine Katastrophe, wenn die Olympischen Spiele wegen der weltweiten Corona-Krise nicht stattfinden würden. Und die möglichen gesundheitlichen Gefahren? Er sagt: „Mir völlig egal.“

Dann senkt er die Stimme und gesteht: „Nach normalen Überlegungen dürften die Olympischen Spiele in Tokio nicht stattfinden.“ Aus seiner Sicht müssten sie eigentlich um ein Jahr verschoben werden – so, wie es mit der Fußball-Europameisterschaft gerade gemacht wurde. Tokio sei die am dichtesten besiedelte Stadt auf der Welt.

Ganz so hart würde Peter Schwarzlose von einer Verschiebung der Olympischen Spiele übrigens nicht getroffen werden. Er könnte bei seinem Reiseveranstalter, der ein Spezialist für Olympia-Reisen ist, das gebuchte und bezahlte Programm auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Von Bernd Geske