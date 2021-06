Stadt Rathenow: Darum ist das Bauland knapp

Rathenow

Die Nachfrage nach Bauland in der Stadt Rathenow ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Nahezu täglich habe er Anrufer an der Strippe, die wissen wollen, wo im Stadtgebiet Baugrundstücke verfügbar sind, sagt Jens Hubald, stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt Rathenow.

Mit Angeboten um sich schmeißen kann Hubald nicht. Zwar sind in der Stadt momentan rund zehn Bebauungspläne in Arbeit. Aber dabei handelt es sich nicht um riesige Flächen, sondern eher kleinere Parzellen. Außerdem gibt es gegen zwei Aufstellungsbeschlüsse in der Breitscheidstraße massive Anwohnerproteste. Derzeit ist fraglich, ob diese Grundstücke überhaupt in Bauland umgewandelt werden.

Grenzen der Ausdehnung

Nun könnte man fragen, warum man die Stadt nicht einfach wachsen lässt, indem man an deren Rändern Freiflächen in Bauland umwandelt. Doch so einfach ist das nicht. Zum einen sei es rechtlich ausgesprochen diffizil, ausgewiesene Natur- und Erholungsflächen in bebaubare Areale umzuwandeln, so Hubald.

Zum anderen spreche aus Gründen der Stadtentwicklung einiges gegen ein Ausfransen des Stadtgebietes. Denn das ziehe unweigerlich Leben aus der Innenstadt und stehe damit der aktuellen Stadtentwicklungsstrategie entgegen, in der die Stärkung des Zentrums oberste Priorität habe.

Fokus auf Baulücken in der Stadt

Deshalb setzt die Stadt seit Jahren darauf, die innerstädtischen Lücken zu schließen. Und davon gibt es mehr, als man denken mag. Als vor fünf Jahren anhand von Luftbildern die Baulücken ermittelt wurden, kam ein Wert von über 15 Hektar zusammen – Platz genug, um hunderte Häuser zu errichten.

Auf dem ehemaligen Baurep-Grundstück in der Breitscheidstraße stehen jetzt Eigenheime. Quelle: Markus Kniebeler

Doch die Sache hat zwei entscheidende Haken. Erstens gehört mehr als die Hälfte dieser freien Flächen Privatleuten. Um zu ergründen, ob diese bereit seien, ihren Grund für Bebauung zur Verfügung zu stellen, schrieb die Stadt alle 192 Eigentümer an. Mit ernüchterndem Ergebnis: Noch nicht einmal zehn Grundstücke konnten an Bauwillige vermittelt werden. „Viele haben auf unsere Anfrage gar nicht geantwortet“, so Hubald. Und von denen, die sich gemeldet hätten, sei die übergroße Mehrheit aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bereit, ihre Flächen an Bauwillige zu veräußern oder sie selber zu entwickeln.

Viele freie Flächen unbebaubar

Haken Nummer 2 betrifft die städtischen Freiflächen. Immerhin knapp sieben Hektar. „Doch nach genauer Prüfung hat sich ergeben, dass nur ein Bruchteil diese Areale tatsächlich bebaut werden kann“, so Hubald. Dafür gebe es die unterschiedlichsten Gründe. Ein Teil sei beispielsweise verpachtet, etwa Kleingartenparzellen, die man nicht anrühren wolle. Und dann seien da noch jene Grundstücke, unter denen wichtige Versorgungsleitungen verlaufen und die deshalb nicht bebaut werden dürfen.

Den Rest, rund 60 Grundstücke, werde die Stadt so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Allerdings heißt das nicht – die oben genannten Fälle in der Breitscheidstraße sind das beste Beispiel – dass am Ende auch gebaut werden kann.

„Wir dennoch werden weiter daran arbeiten, Bauflächen auszuweisen“, so Hubald. Und eines sei nicht zu unterschätzen. „Es kommen auch immer wieder bebaute Grundstücke auf den Markt, weil Eigentümer diese aus Altersgründen nicht mehr selber nutzen können.“ Dieser Trend werde sich wegen der Altersstruktur in Rathenow in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verstärken.

Von Markus Kniebeler