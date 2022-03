Rathenow

In Rathenow gibt es eine vielfältige Kulturszene. Mit Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Führungen und anderen Veranstaltungen bereichern die Akteure das Leben in der Stadt. Dafür bedankt sich die Verwaltung, indem sie – meist zum Jahresanfang – Kulturschaffende ehrt, die ein Jubiläum feiern oder gefeiert haben.

Üblicherweise findet die Ehrung im Rahmen einer Festveranstaltung im Kulturzentrum statt, in deren Verlauf auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler gewürdigt werden. Wegen der coronabedingten Einschränkungen konnte dieser Festakt in diesem Jahr nicht über die Bühne gehen.

Kein zentraler Festakt

Was nicht heißt, dass die Würdigung unter den Tisch fällt. Bereits im Februar war der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann unterwegs, um die Malerin Mina Kopp, die Keramikerin Anna Mertens und den Maler Detlef Frenkel zu würdigen. Außerdem erwies er der Heimatforscherin Heike Brett und dem Rathenower Heimatbund, vertreten durch Wolfram Bleis, seine Reverenz.

Am Donnerstag vervollständigte Zietemann seine Auszeichnungsrunde. Im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche überreichte er weiteren Akteuren, die sich um das kulturelle Leben in der Stadt verdient gemacht haben, kleine Anerkennungen. Neben dem obligatorischen Blumenstrauß waren das der aktuelle Stadtentwicklungskalender sowie Gutscheine für einen Restaurantbesuch.

Auszeichnung für den Förderkreis

Zu den Ausgezeichneten gehörte Heinz-Walter Knackmuß. Knackmuß ist Gründungsmitglied des Förderkreises zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Am 15. September des vergangenen Jahres feierte der Verein seinen 25. Geburtstag. Und hat in diesen zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten Unglaubliches geleistet.

Dass die Kirche, die unmittelbar nach der Wende ein Bild des Jammers bot, heute in neuem Glanz erstrahlt, ist alleine das Verdienst des Förderkreises. Unermüdlich wirbt er um Spenden und Fördergelder und ist so auf dem Weg zum Wiederaufbau bereits weit vorangekommen. Doch das Ziel ist noch nicht erreicht. „Vor 77 Jahren wurde die Kirche in einer Kriegsnacht zerstört“, sagte Knackmuß. „Und wir bauen sie heute immer noch auf.“

Die Wahrer des Weinbergfriedhofs

Erhalt und Pflege sind auch das Ziel des Vereins Memento, der vor 20 Jahren gegründet wurde. Nur dreht sich die Vereinsarbeit nicht um ein einzelnes Gebäude. Vielmehr kümmert sich der Verein seit seiner Gründung um die Pflege des Weinbergfriedhofs. Im Laufe dieser Jahre wurden unzählige Grabstellen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Dass die lange und wechselvolle Geschichte der ehrwürdigen Grabanlage heute besser erforscht ist, als je zuvor, ist ein Verdienst des Vereins. Stellvertretend für viele engagierte Mitglieder nahm die Vorsitzende Eva Lehmann die Auszeichnung aus Händen von Jörg Zietemann entgegen.

Einsatz für einen Heimatmaler

Olaf Schwaß, Gudrun Meetz und Mario Zimmermann sind zwar nicht Mitglieder eines Vereins. Was sie aber vereint, ist die Liebe zu dem Rathenower Heimatmaler Georg Penning. Aus Anlass von dessen 150. Geburtstag stellten sie im vergangenen Jahr eine sehenswerte Ausstellung mit Original-Bildern zusammen, die in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu sehen war. Für ihr Engagement wurden die drei Heimat- und Kunstliebhaber vom stellvertretenden Bürgermeister ausgezeichnet.

Die Rathenower Band Saitensprung konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. Quelle: Daniel Wandke

Vierter im Bunde der Geehrten sollte am Donnerstag die Rathenower Rockband Saitensprung sein, die seit zehn Jahren für Stimmung auf Feiern und Festen im Westhavelland sorgt. Allerdings konnten die sechs Musiker im Alter zwischen 22 und 63 Jahren den Termin in der Kirche nicht wahrnehmen. „Wir werden schon noch eine Möglichkeit finden, die Auszeichnung zu überbringen“, sagte Jörg Zietemann.

Von Markus Kniebeler