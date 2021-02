Stadt Rathenow lässt alte Skate-Anlage versteigern

Rathenow

Als die Skate-Anlage auf dem Sportgelände am Schwedendamm gebaut wurde, da war diese das Maß aller Dinge. Nirgends sonst in der Stadt konnten Jugendliche sich mit Skateboards und BMX-Rädern austoben.

Über 15 Jahre ist das jetzt her. Und längst hat die neue Skate-Anlage auf dem Rideplatz am Körgraben ihrem Vorgänger den Rang abgelaufen. Jetzt, im Winter, ist es auf den hölzernen Rampen naturgemäß still. Aber in der warmen Jahreszeit strömen Funsportler in Scharen herbei, um hier ihre spektakulären Fahrten zu absolvieren.

Zur Versteigerung angeboten

Weil die alte Anlage ihre Schuldigkeit getan hat, will die Stadt sie loswerden. Seit dem 5. Februar ist die Anlage auf einem Versteigerungsportal im Internet zu finden. Bis zum 26. Februar können Interessenten ihre Gebote abgeben. Dass die Versteigerung richtig Geld in die klamme Stadtkasse spülen wird, erwartet allerdings niemand. „Wir haben einen symbolischen Preis von 100 Euro als Einstiegsgebot festgelegt“, sagt Anne Kießling, persönliche Referentin des Rathenower Bürgermeisters.

Wer die Anlage ersteigern will, sollte eines wissen: Abbauen und abtransportieren muss er die schweren Rampen selber. Und eine Garantie für den Fall, dass die Module bei der Demontage zu Schaden kommen, gibt es auch nicht. „Wir wissen, dass die Anlage Gebrauchs- und Verschleißmerkmale aufweist“, sagt Anne Kießling. Aber vielleicht habe ja eine Kommune Interesse, die noch keine derartige Anlage besitze und in der es ein paar fähige Leute gebe, die die Module wieder in Form bringen können.

Übrigens wurde der Verkauf der Anlage mit den Rathenower Jugendarbeitern abgestimmt. Diese hätten gegen den Verkauf nichts einzuwenden gehabt, sagt Kießling, weil die neue Anlage auf dem Rideplatz der Anziehungspunkt für alle Funsportler geworden sei.

Erfreut sich großer Beliebtheit: Die neue Skate-Anlage auf dem Rideplatz. Quelle: Christin Schmidt

Die im Frühjahr 2019 eingeweihte Skate-Anlage auf dem Rideplatz ist die größte ihrer Art in Westbrandenburg. Knapp 100.000 Euro wurden in den Bau investiert. Rund 45.000 Euro steuerte der Landkreis Havelland aus dem Goldenen Plan zur Sportstättenförderung bei. 20.000 Euro kamen von der Stiftung „Lebendige Stadt“ und den Rest zahlte die Stadt Rathenow aus eigener Kasse. Die Ablage soll um weitere Module erweitert werden.

Dazu wurde eine Fläche neben der alten Anlage bereits befestigt. Ein Antrag, Geld für die Erweiterung aus einem Förderprogramm zu erhalten, wurde jüngst abgelehnt. Nun wird nach anderen Finanzierungsquellen gesucht.

Von Markus Kniebeler