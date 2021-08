Stadt Rathenow pflanzt 117 neue Bäume 

Rathenow

Wenn irgendwo in der Stadt Rathenow ein Baum gefällt wird, dann dauert es nicht lange, bis sich die ersten Bürger beschweren - aus verständlichen Gründen. Ein Baum, der nach Jahren und Jahrzehnten aus dem Stadtbild verschwindet, reißt eine Lücke.

Die wenigsten wissen allerdings, dass es immer gute Gründe gibt, einen Baum zu fällen. Und dass jeder gefällte Baum durch eine Neupflanzung ersetzt wird. „Wenn wir einen Baum wegnehmen, gibt es dafür triftige Argumente“, sagt Susan Petrat, Leiterin des Sachbereichs Friedhöfe und Grünanlagen im Rathenower Rathaus.

Fällungen aus Gründen der Sicherheit

Zumeist sind es Sicherheitserwägungen, die zur Fällung führen. Wenn ein Baum alt oder krank ist und deshalb nicht mehr stabil steht, muss er entfernt werden. Es kann auch passieren, dass Bäume gefällt werden müssen, weil sie einem Bauvorhaben in die Quere kommen. Zuletzt geschehen an der Kita Jenny Marx, wo Platz geschafft werden musste für die Installation einer gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutztreppe.

Die Entscheidung, einen Baum zu fällen, trifft die Stadt nicht eigenmächtig. „Jede Fällung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises abzustimmen“, sagt Petrat. Und auch über die Ersatzpflanzung ist die Behörde zu informieren.

7500 Bäume im Stadtgebiet

Rund 5700 Bäume an Straßen und in Parkanlagen gibt es in der Rathenower Kernstadt. Nimmt man die Ortsteile und die Bäume auf dem Gelände von Kitas und Grundschulen hinzu, steigt die Zahl auf 7500.

Jeder einzelne dieser städtischen Bäume hat einen eigenen Eintrag im Baumkataster der Stadt Rathenow. Dort sind die Stammdaten registriert: Alter, Art, Standortbedingungen und aktueller Zustand. Jeder Baum wird mindestens einmal im Jahr kontrolliert. Ändert sich sein Zustand, wird das im Baumkataster vermerkt.

Die jungen Buchen am Tunnel Grünauer Weg. Quelle: Markus Kniebeler

Rund 100 Bäume werden pro Jahr im Stadtgebiet neu gepflanzt. In diesem Herbst werden es sogar etwas mehr sein – 117 an der Zahl. Rund 50 davon sind Ersatz für gefällte Bäume. Außerdem werden Bäume ersetzt, die eingegangen sind oder sich gar nicht erst vernünftig entwickelt haben – Jungbäume meist, die die erste sensible Wachstumsphase nicht überstehen.

Neuheit in Neufriedrichsdorf

In diesem Jahr wird es außerdem eine Besonderheit geben. Auf dem städtischen Friedhof in Neufriedrichsdorf kommen sechs junge Bäume in den Boden: Zwei Traubeneichen, zwei Trauerweiden und zwei Esskastanien. Sie werden gepflanzt, um auch Rathenowern die immer beliebter werdende Form der Baumgrabstätte anbieten zu können. Rund um den Baum werden nach Auskunft Petrats Erdröhren in den Boden eingelassen, in die die Urnen mit der Asche der Verstorbenen eingelassen werden.

Diese sechs Bäume werden einen Umfang von 18 – 20 Zentimetern haben und damit stabiler sein als die normalerweise angeschafften Jungbäume. „Die Baumgrabstätten sollen relativ bald in Betrieb genommen werden“, erklärt die Sachgebietsleiterin. Deshalb habe man sich für größere Exemplare entschieden.

In der Regel haben die Jungbäume einen Umfang von 14 bis 16 Zentimetern. Die ersten zehn Jahre haben sie in einer Baumschule verbracht, bevor sie in städtischen Boden kommen.

Wassersäcke, die gefüllt werden und das Wasser langsam in den Boden abgeben, erleichtern die Pflege. Quelle: Markus Kniebeler

Und dort müssen sie in der ersten Wachstumsphase besonders sorgsam gepflegt werden. Sie bekommen ein stabiles Korsett, das sie davor bewahrt, bei starken Winden umzufallen. Sie werden regelmäßig gegossen, um sie vor Dürreschäden zu schützen. Und manche bekommen einen Anstrich, der die Rinde vor Rissen schützt.

Doch nicht alle Jungbäume überstehen die ersten Jahre auf städtischem Grund und Boden. Vor allem in engen Straßen, die sich im Sommer aufheizen, wo der Boden extrem verdichtet ist und wenig Wasser aufnehmen kann, ist das Überleben schwer. Doch wenn die erste Phase überstanden ist, geht es aufwärts. Dann können auch Stadtbäume ein langes Leben haben. Die Bäume in der Rotbuchenallee etwa sind fast 150 Jahre alt.

Von Markus Kniebeler