Rathenow

Die Stadt Rathenow wirbt um Schulabgänger und fordert sie auf, sich für eine Ausbildung dort zu bewerben. Für viele Schülerinnen und Schüler rückt das Ende ihrer Schulzeit immer näher. „Jetzt ist die richtige Zeit, sich Gedanken über die eigenen Zukunftspläne zu machen und sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben“, sagt Stadtsprecherin Anne Kießling. „Die Stadt Rathenow bietet ab dem Ausbildungsjahr 2022 wieder zwei spannende Ausbildungsberufe an.“

Gesucht werden zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten, -fachangestellte in der Fachrichtung Kommunalverwaltung und Erzieherinnen und Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung.

Übernahmechancen nach beiden Ausbildungen

Die Arbeit in der Stadtverwaltung bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und gute Übernahme-Chancen. Die Auszubildenden durchlaufen innerhalb der dreijährigen Lehrzeit verschiedene Fachbereiche im Rathaus - vom Personal- und Sitzungsdienst, über den Bürgerservice, den Bereich Wirtschaft und Finanzen, dem Bauamt und weiteren Aufgaben und Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger Rathenows.

„Es macht Spaß, viele unterschiedliche Bereiche kennenzulernen, weil ich so meine persönlichen Stärken und Schwächen kennenlerne. Man wird immer herzlich aufgenommen und eingebunden, was es einfacher macht, sich schnell in neue Themenbereiche und Aufgaben einzufinden“, sagt Isabel Schmidt, Auszubildende im zweiten Lehrjahr.

Das sagen die Azubis

„Die Ausbilderinnen und Ausbilder in den einzelnen Sachgebieten sind immer engagiert, die Aufgaben verständlich zu erklären und an praktischen Beispielen näher zu bringen. Sie nehmen sich dafür auch viel Zeit. Als Auszubildender bekommt man auch Aufgaben mit einer gewissen Verantwortung übertragen, was für Motivation sorgt und wodurch man sich akzeptiert und integriert fühlt“, berichtet Nadine Lange, Auszubildende im dritten Lehrjahr.

Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt im Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin und durch die Brandenburgische Kommunalakademie. „Wenn wir nicht in der Verwaltung eingesetzt sind, haben wir Berufsschule in Neuruppin, wo wir die theoretischen Grundlagen erlernen, die wir für die praktische Arbeit benötigen. Zwischendurch haben wir auch dienstbegleitende Unterweisungen durch die Brandenburgische Kommunalakademie. In diesem Unterricht werden uns wichtige theoretische Kenntnisse vermittelt“, erläutert Carina Pfeiffer, Auszubildende im ersten Lehrjahr, die Organisation der Ausbildung.

Arbeit bei der Stadt: kein trockener Bürojob

Die Arbeit in der Kommunalverwaltung ist abwechslungsreich und greifbar. Viele Themen, die man bearbeitet, kann man in der Stadt selbst besichtigen und deren Entwicklung mitverfolgen. „Im ersten Moment denkt man sich vielleicht, dass die Büroarbeit eintönig und langweilig sein könnte. Das hat sich jedoch in der Ausbildung nicht gezeigt. In jeder Abteilung trifft man auf neue Aufgaben. Ich kann kontinuierlich mein Wissen erweitern, neue Gesetze und Vorschriften kennenlernen und diese dann bürgernah anwenden,“ schildert die Auszubildende im zweiten Lehrjahr Marie-Ann Meinke ihre Erfahrungen.

„Positiv hervorzuheben ist tatsächlich auch die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern“, meint Lucas Witschel, Auszubildender im dritten Lehrjahr. „Der Kontakt zu den Menschen vor Ort ist mir enorm wichtig. Wenn sie Hinweise oder Verbesserungsmöglichkeiten einbringen, erfährt man Vieles, das einem vielleicht die Arbeit erleichtern kann.“

Das brauchen Erzieher: Fachkenntnis und Erfahrung

Der Beruf der Erzieherin und Erziehers ist verantwortungsvoll. Um Kinder gezielt zu fördern, braucht es fundierte pädagogische Fachkenntnisse, Beobachtungsgabe und ausreichend Erfahrung. Die Stadt Rathenow bietet eine tätigkeitsbegleitende Ausbildung an, da sie deutliche Vorteile für die Berufserfahrung und die Aneignung des Fachwissens bietet. „Diese Form der Ausbildung ermöglicht es mir an drei Tagen in der Woche praxisnah in der Kita zu arbeiten und alles an Erfahrungen zu sammeln, was für den späteren Berufsalltag als Erzieherin notwendig ist,“ erläutert Josephine Müller, angehende Erzieherin im zweiten Ausbildungsjahr.

An den anderen zwei Wochentagen wird das theoretische Wissen am Oberstufenzentrum vermittelt. „Der Austausch dort ist ein sehr wichtiger Punkt während der Ausbildung. Wir sind Lernende und tauschen uns untereinander aus, holen uns Tipps und Ratschläge von Lehrern und Mitschülern. Jede Woche nimmt man wieder neues Fachwissen mit in die Einrichtung,“ so Josephine Müller weiter.

Bewerbung: Hier gibt es weitere Infos

Die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung in einer Kita der Stadt Rathenow nach dem Ende der Ausbildung stehen gut, denn auf dem Arbeitsmarkt besteht ein Mangel an Erzieherinnen und Erziehern. Dabei kann die tägliche Arbeit mit Kindern sehr viel Freude bereiten, berichtet Alice Lange, die sich im dritten Ausbildungsjahr befindet: „Die Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist eine wahnsinnig dankbare Tätigkeit. Die Kinder geben mir unheimlich viel zurück und sorgen dafür, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit komme. Zu sehen, wie wir gemeinsam wachsen, kreativ sind und auch die ein oder andere schwierige Situation gemeinsam meistern, macht mir sehr viel Spaß.“

Alle Informationen gibt es onlin unter dem Link www.rathenow.de/verwaltung-service/jobs-karriere/stellenund-ausbildungsangebote

Von MAZonline