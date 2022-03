Stadt Rathenow will Filetgrundstück verkaufen

Rathenow

Bauland ist in der Stadt Rathenow ein knappes Gut. Und im Innenstadtbereich sind die freien Grundstücke naturgemäß besonders rar gesät.

Doch nun kommt eine zentrale Fläche ins Angebot. Die Rede ist von einem städtischen Grundstück in der Bergstraße/Ecke Wilhelm-Külz-Straße.

Die Stadt Rathenow hat das rund 600 Quadratmeter große unbebautes Grundstück ausgeschrieben. Nach Auskunft von Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann können Interessenten entweder einen Erbbaurechtsvertrag abschließen oder das Grundstück erwerben.

„Gebote zum Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages bekommen bei gleichrangigem Nutzungskonzept vorrangig den Zuschlag“, so Goldmann. Die Frist zur Abgabe schriftlicher Gebote laufe bis zum 30. Juni.

Investitionsverpflichtung

Der Erwerber verpflichtet sich laut Ausschreibungstext beim Abschluss eines entsprechenden Vertrages dazu, das Grundstück innerhalb einer Frist von zwei Jahren mit einem Wohn- und Geschäftshaus oder einem Geschäftshaus zu bebauen.

Man habe sich zur Veräußerung des Grundstücks entschlossen, um die Baulücke in der Külzstraße zwischen dem ehemaligen ROW-Komplex und der südlichen Wohnbebauung zu schließen, so Goldmann. Die Tatsache, dass zwei Investoren die Industriebrache, in dem früher unter anderem ROW-Lehrlinge ausgebildet wurden, in ein Wohnquartier verwandeln wollen, habe bei dem Entschluss, das Grundstück zu verkaufen, durchaus eine Rolle gespielt. So könne die Stadt ihren Beitrag leisten zur Belebung dieser Brache, erklärte der Wirtschaftsamtsleiter.

Die Baulücke in der Külzstraße soll gefüllt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Tatsächlich haben auf dem Grundstück gegenüber bereits die ersten Arbeiten an den ehemaligen Industriebauten begonnen. Die beiden Investoren wollen dort rund 70 Miet- und Eigentumswohnungen schaffen. Wann genau das Vorhaben fertig sein soll, steht noch nicht fest.

Neben dem Grundstück, das die Stadt Rathenow jetzt veräußern will, liegt eine rund 4000 Quadratmeter große Freifläche, die im Westen von der Brandenburger Straße und im Süden von den RWG-Blöcken in der Großen Milower Straße begrenzt wird. Ein Teil dieser Fläche ist für das oben genannte Wohnungsprojekt reserviert. Hier sollen Pkw-Stellplätze eingerichtet werden.

Was die Stadt mit dem anderen Teil der Fläche vorhat, ist noch nicht entschieden. „Wir warten erst einmal ab, wie zügig es in dem ehemaligen ROW-Komplex vorangeht“, so Goldmann.

Von Markus Kniebeler