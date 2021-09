Stadt Rathenow will Schottergärten-Auswüchse unterbinden 

Rathenow

Seit einigen Jahren ist bei der Gestaltung von Vorgärten ein Trend zu bemerken, der Umweltfreunden Zornesfalten auf die Stirn treibt. Die Rede ist von Schottergärten. Auch in Rathenow sind immer mehr dieser großflächig mit Steinen bedeckten Gartenflächen zu sehen.

Wobei Garten in diesem Zusammenhang ein irreführender Begriff ist. Denn Pflanzen findet man auf diesen Steinflächen in der Regel nicht. Sie hätten auch kaum eine Überlebenschance. Denn bei der Anlage der Gärten wird der Unterboden in der Regel mit einer Plastikfolie versiegelt, die den Pflanzenwuchs verhindern soll.

Man muss kein Ökologe sein, um zu erkennen, dass auf solchen Kahlflächen die Vielfalt an Leben auf ein Minimum reduziert ist. Nicht nur Pflanzen haben keine Überlebenschance. Auch Insekten und andere Lebewesen bieten diese Gärten weder Nahrung noch Lebensraum.

Verbote in mehreren Bundesländern

Aus diesen Gründen ist das Anlegen von Schottergärten in einigen Bundesländern bereits verboten. Wer sich etwa in Baden-Württemberg, Hamburg oder Sachsen-Anhalt einen neuen Schottergarten anlegt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

In Brandenburg gibt es ein solches generelles Verbot noch nicht. Aber die Kommunen haben die Möglichkeit, die Angelegenheit über örtliche Bauvorschriften zu steuern. Und so soll es auch in Rathenow geschehen.

Thema im Bauausschuss

Die Gärten waren zuletzt Thema im Bauausschuss. Die Meinung, dass etwas getan werden muss, um diese Art der Flächenversiegelung auf privatem Grund und Boden einzudämmen, ging quer durch die Fraktionen. Uneinigkeit herrschte darüber, wie scharf das Verbot gestaltet werden soll.

Ökologisch wertvoller als jeder Schottergarten: Eine begrünte Fassade. Quelle: dpa/Andrea Warnecke

Jens Hubald hatte den Mitgliedern des Ausschusses von restriktiven Regelungen in süddeutschen Kommunen, in denen nicht nur die Anlage solcher Gärten verboten ist, sondern in denen Hausbesitzer auch zu weiter reichenden ökologischen Handlungen – etwa zur Begrünung von Fassaden und Dächern – verpflichtet werden können.

So weit sollen nach der Mehrheitsmeinung des Bauausschusses die Regelungen in Rathenow nicht reichen. Ein Verbot soll nur die Flächen betreffen, für Häuser und Gebäude sollen keine Vorgaben gemacht werden.

Im Bauamt wird nun ein entsprechender Satzungsentwurf vorbereitet, in dem auch die Frage der Ahndung bei Verstößen geregelt werden muss. Dieser Entwurf geht dann noch einmal zur Diskussion in die Ausschüsse, bevor er den Stadtverordneten zur Abstimmung vorgelegt wird.

Von Markus Kniebeler