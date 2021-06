Stadtgeschichte am Rathenower Uferweg: Fassadenkünstler erklärt die Idee dahinter

Rathenow

Wie Rathenow vor dem Ersten Weltkrieg aussah, das wissen die meisten – wenn überhaupt – nur dank alter Postkarten. Das dürfte sich nun ändern, denn seit Kurzem gibt ein Spaziergang entlang des Stadtkanals einen Einblick in die Rathenower Stadtgeschichte.

Zu verdanken ist das einer Hauseigentümerin und dem Fassadenkünstler Marco Brzozowski. Der Mögeliner, der seit 2007 große, triste Flächen in Kunstwerke verwandelt, die alle Blicke auf sich ziehen, erhielt den Auftrag, die Wand eines sanierten Gebäudes am Uferweg auf einer Fläche von 150 Quadratmetern zu gestalten. Bereits im vergangenen Jahr machte sich Marco Brzozowski Gedanken, was ein passendes Motiv für diese prominente Wand sein könnte.

„Ich hatte mich vorab mit dem Ort beschäftigt und mir vorgestellt, wie hier am Wochenende viele Leute entlanglaufen. Dabei kam mir die Idee, dass es schön wäre, wenn die Spaziergänger nebenbei einen Blick in die Vergangenheit erhaschen könnten“, erzählt Marco Brzozowski.

Er schaute sich alte Postkarten an, die er unter anderem im Internet fand und wählte am Ende vier Motive aus, die das Areal rund um die Jederitzer Brücke zeigen, so wie es vor rund 160 und vor rund 110 Jahren an dieser Stelle aussah.

Seine Auftraggeberin war von dem Entwurf, der zunächst noch in Sepia-Tönen gehalten war, begeistert. Dann entschied sich der Fassadenkünstler noch einmal um. „Warum nicht einen farbenfrohen Blick in die Vergangenheit zeigen“, dachte sich Brzozowski und setzte genau das nun in die Tat um.

Wandbild erregt Aufmerksamkeit der Passanten

Knapp vier Wochen saß er mit etlichen Spraydosen ausgestattet vor der bislang grauen Wand und stellte schnell fest, dass er mit seiner Vermutung, Spaziergänger würden sich über die Wandbilder freuen, goldrichtig lag.

„Ich wurde während einer Arbeit noch nie so häufig angesprochen wie dieses Mal“, berichtet der Künstler. Immer wieder erkundigten sich Passanten nach den Motiven, lobten die Idee oder bestaunten die Arbeit.

Sogar alte Bekannte, die er viele Jahre nicht gesehen hatte, traf Marco Brzozowski, darunter Lehrer, die der gebürtige Rathenower aus seiner Schulzeit kannte. Er habe in dieser Zeit viele angenehme Gespräche geführt und dabei nicht nur den Passanten einiges zur Geschichte der Stadt erzählen können, er habe auch selbst dazu- gelernt.

So sah die Jederitzer Brücke um 1860 aus. Zu erkennen ist auch das Jederitzer Tor. Quelle: Christin Schmidt

„Besonders nahegegangen sind mir die Gespräche mit Menschen, die mir aus ihrer Kindheit erzählt haben und die sich noch an einige Gebäude, die auf den Bildern zu sehen sind, erinnern können. Sie haben sich besonders darüber gefreut, nun ein Stück Stadtgeschichte sehen zu können“, so der Fassadenmaler.

Nicht nur in der Region und im Land Brandenburg verwandelt er seit vielen Jahren kahle Wände in Kunstwerke. Auch in Frankfurt am Main, Bernburg und anderen Städten kennt man den Mögeliner bereits. Bekannt sind seine Werke auch in Schwedt.

Bismarckturm und das Duncker-Bild

In Nauen hat er auf den Giebel eines Hauses das Stadttor gesprayt und auch der Flugpionier und die Einblicke in die Geschichte der Fliegerei am Lilienthal Centrum in Stölln sind Brzozowskis Werk. Der zweifache Vater hat viel zu tun und kommt rum. Am liebsten male er dennoch in der Heimat.

Neben kleineren Aufträgen auf Privatgelände prägen einige große Werke inzwischen das Rathenower Stadtbild. Dazu gehören der Bismarckturm und das Duncker-Bild an der Brandenburger Straße. Begeistert sind viele auch von der Gestaltung der Pumpstation am Premnitzer Havelufer. Und nun freuen sich die Rathenower über die neueste Arbeit, die bereits viel Lob in den Sozialen Medien erfahren hat.

Ein Blick auf die Jederitzer Brücke wie sie circa 1910 aussah. Quelle: Christin Schmidt

In der kommenden Woche wird der Künstler die vier Bilder, die er in chronologischer Reihenfolge an die Wand gebracht hat, noch beschriften, so dass die Spaziergänger den Ansichten auch Jahreszahlen zuordnen können. Der MAZ hat Brzozowski diese schon vorab verraten.

Das erste Bild zeigt eine Stadtansicht, die etwa 1855 entstand und unter anderem das Jederitzer Tor zeigt, das seit 1721 an jener Stelle stand. 1864 hatte man es abgerissen, weil es ein Verkehrshindernis war. Eigentlich sollte es an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, nur wurden die Steine des Tores offenbar so gut verwahrt, dass inzwischen niemand mehr weiß, wo diese sind.

Das Jederitzer Tor ist auch auf dem zweiten Bild prominent zu erkennen. Das dritte Motiv zeigt die Jederitzer Brücke so, wie sie um 1910 aussah. Den Abschluss bildet eine Ansicht des Geländes entlang des Uferweges aus dem Jahr 1912. „Zu erkennen ist hier das Baugeschäft der Gebrüder Wodke“, verrät Marco Brzozowski.

Das vierte Bild zeigt das Baugeschäft Gebrüder Wodke um 1912. Quelle: Christin Schmidt

Er kennt sich dank seiner Arbeit inzwischen recht gut mit der Geschichte seiner Heimatstadt aus, denn bevor der 36-Jährige ein solches Projekt angeht, müsse er sich in die Sache reindenken, sich mit den Motiven auseinandersetzen und so lerne er auch immer wieder etwas dazu.

Mit dem Ergebnis ist Marco Brzozowski zufrieden, seine Auftraggeberin ebenso. Sie hofft, dass die historischen Stadtansichten von anderen Sprayern verschont bleiben. Lob kommt zudem aus der Stadtverwaltung.

„Wir erfreuen uns an einem sehr, sehr schönen Kunstwerk mit tollen Bezügen zur Geschichte dieses Ortes“, so Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. Zugleich verspricht er, dass es noch eine Lösung für die Hecken geben wird, die derzeit noch einen Teil der Bilder verdecken. Denn es sei auch im Interesse der Verwaltung, dass dieses Werk künftig gut zu erkennen ist.

Das freut natürlich auch den Künstler selbst. Der ist in den nächsten Wochen wieder in Rathenow unterwegs, um den Giebel eines Hauses zu gestalten. Zudem stehen die Aussichten gut, dass er künftig noch mehr Stadtgeschichte in Rathenow sichtbar macht.

Wer mehr über die Arbeit des Fassadenkünstlers erfahren und einen Ausschnitt seines Schaffens sehen möchte, wird auf der Internetseite www.360-art.de fündig.

Von Christin Schmidt