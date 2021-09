Rathenow

Die Stadt Rathenow wird in Kooperation mit der Rathenower Wärmeversorgung GmbH und dem Verein Unternehmer für Rathenow einen Stadtgutschein für Rathenow etablieren. Ab Ende Oktober 2021 soll es einen Gutschein geben, den man in allen teilnehmenden Geschäften in der Stadt einlösen kann.

Wie das funktioniert und wie Unternehmen Teil des Stadtgutscheins für Rathenow werden können, erfahren alle Interessierten auf der digitalen Informationsveranstaltung am Dienstag, 5. Oktober, um 19 Uhr via Zoom.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anmeldung ist per E-Mail an wirtschaft@stadtrathenow.de möglich. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung wird ein Einwahllink für Zoom verschickt. Ein weiterer Infoabend folgt am Mittwoch, 13. Oktober, um 9 Uhr.

Von MAZonline