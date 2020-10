Rathenow

Die Rathenower können stolz sein. In nur drei Wochen legten sie gemeinsam im Rahmen der bundesweiten Aktion Stadtradeln rund 78.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Damit landete Rathenow in der Wertung der Städte zwischen 10.000 und 49.999 Einwohner hinter Falkensee (171.000 Kilometer), Oranienburg (106.000) und Hennigsdorf (95.000) auf dem vierten Platz in Brandenburg.

Dass die havelländische Kreisstadt ganz vorn mit dabei war, ist vor allem einem Dorf zu verdanken: Semlin. 117 Einwohner beteiligten sich hier an der Aktion und legten vom 17. August bis zum 6. September ganze 23.400 Kilometer zurück.

„Ich bin unheimlich stolz , dass wir so viele Semliner begeistern konnten, mitzumachen. Daran haben unsere Damen einen großen Anteil, die unter dem Motto ,Semlin radelt’ ein kleines Sommerfest veranstaltet haben“, freut sich Heiko Blankenburg, Ortsvorsteher in Semlin.

Die Rathenower Stadtverwaltung hat die fleißigsten Radler im Rahmen der Aktion Stadtradeln ausgezeichnet. Ortsvorsteher Heiko Blankenburg übernahm den Pokal für sein Dorf Semlin. Quelle: Christin Schmidt

Allein zum Sommerfest erradelten die Semliner rund 3000 Kilometer. Lokale Firmen unterstützten das Ganze mit Medaillen, Flyer und Catering für das Fest, was sicher dazu betrug, den einen oder anderen Bürger zu motivieren.

Absoluter Spitzenreiter unter den Semlinern ist der Ruheständler Detlef Schwarz. 2121 Kilometer legte er in drei Wochen zurück. Sein Kommentar zu diesem tollen Ergebnis: „Ach hätte ich das mal vorher gewusst. In der ersten Woche bin ich gar nicht gefahren.“

Stolze 1500 Kilometer legte Nabu-Geschäftsführer René Riep für sein Dorf Semlin zurück und Marco Sgolik schaffte 1036 Kilometer. Die fleißigste Radlerin in Semlin ist Steffi Böhm mit 766 Kilometern. „Ganz besonders stolz bin ich auf die Leistung unserer 84-Jährigen Gisela Zirk. Sie fuhr 736 Kilometer“, so Heiko Blankenburg.

Verwaltungsmitarbeiter radelt 917 Kilometer

Die Aktion habe gezeigt, was für ein tolles Dorf Semlin ist. „Man hat den Zusammenhalt im Ort deutlich gespürt. Jung und Alt waren dabei. Es war einfach nur schön“, sagt Mareen Schwery-Pilz vom Semliner Team.

Neben dem besten Team zeichnete die Stadt zu dem den fleißigsten Radler der Verwaltung aus. Hier lag Mario Buschow mit 917 Kilometern weit vorn. „Ich fahre ohnehin viel Rennrad und das Wetter war auch optimal, deshalb hatte sich das so ergeben“, erklärt Buschow sein gutes Ergebnis. Ganz so viel wie im Aktionszeitraum würde er aber sonst nicht fahren, gab Buschow zu.

Die Rathenower Stadtverwaltung hat die fleißigsten Radler im Rahmen der Aktion Stadtradeln ausgezeichnet. Mario Buschow schnitt als bester Radler der Stadtverwaltung ab. Quelle: Christin Schmidt

Auf Platz zwei radelte Stadtarchivar Stefan Nitsche. Er hatte 483 Kilometer zurückgelegt. Insgesamt kam das Team der Verwaltung auf 6300 Kilometer und landete damit auf Platz 5. Den vierten Plätze belegte das Team Welz Gas Cylinder mit 9000 Kilometer.

Auf 9800 Kilometer kamen die Rathenower Optik Radler und den zweiten Platz holte sich mit 10.000 Kilometern das Team #einfachmalmitmachen. Insgesamt starteten 320 radfahrbegeisterte Radler in 29 Team.

„ Rathenow hat sich in diesem Jahr erstmalig an der Aktion Stadtradeln beteiligt und braucht sich mit dem Ergebnis nicht hinter anderen Kommunen zu verstecken“, meint der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann. Er trat natürlich auch in die Pedale und möchte gern im nächsten Jahr wieder an der bundesweiten Aktion teilnehmen.

Die Rathenower Stadtverwaltung hat die fleißigsten Radler im Rahmen der Aktion Stadtradeln ausgezeichnet. Hauptamtsleiter Jörg Zietemann übergab die Preise an Mario Buschow (bester Radler der Stadtverwaltung) und an die Semliner Anne Niewerth, Heiko Blankenburg, Mareen Schwery-Pilz und Silke Flack (v.l.) Quelle: Christin Schmidt

„Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und hoffen, dass im nächsten Jahr die anderen Ortsteile genauso energisch dabei sind. Wichtig ist am Ende, dass die Bürger ihr Auto auch mal stehen lassen und sich überlegen, für welche Wege sie das Fahrrad nutzen können. Denn bei der ganzen Aktion geht es letztendlich auch um Umweltschutz“, machte Zietemann deutlich.

Die Chancen stehen gut, dass die Semliner bald noch mehr Rad fahren. Denn neben einer bronzefarbenen Radfahrerskulptur für das beste Team, gibt es auch noch eine Belohnung vom Landkreis Havelland. Der hat den Semlinern nun versprochen, an der Strecke zwischen Semlin und Hohennauen einen Radweg zu bauen. „Das ist für uns die schönste Belohnung“, freut sich Heiko Blankenburg.

Übrigens landete Rathenow im bundesweiten Ranking auf Platz 221. Insgesamt hatten sich 1482 Kommunen beteiligt.

Von Christin Schmidt