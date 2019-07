Rathenow

Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer hat am Montagabend etliche Straßen in Rathenow überflutet. Das Wasser lief auch in die Rettungsstelle des Krankenhauses. Die Arbeit in der Notaufnahme konnte aber, mit Einschränkungen, fortgeführt werden.

Das Wasser floss in die Notaufnahme des Krankenhauses. Quelle: Kay Harzmann

Die Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr rückten nach Auskunft von Stadtbrandmeister Jörg Eichmann zu 19 wetterbedingten Einsätzen aus. Gegen 18.20 Uhr ging die erste Alarmierung ein. Um 23.45 wurde der letzte Einsatz beendet.

Wassermassen vor der Garage der Rettungsstelle. Quelle: Kay Harzmann

Rund 50 Männer und Frauen der Feuerwehr Rathenow und der Rathenower Ortswehren waren im Einsatz. Verstärkt wurden sie durch 20 Premnitzer Feuerwehrleute.

Der Starkregen ging offenbar in einem lokal eng begrenzten Gebiet nieder. Im Rathenow war die Innenstadt betroffen. Aber bereits in Premnitz oder Böhne hielt sich der Regen in Grenzen.

Während das Wasser in den überfluteten Straßen relativ schnell wieder abfloss, standen nach dem Regen etliche Keller voll. Bei nahezu allen der 19 Einsätze sei es darum gegangen, voll gelaufene Keller leer zu pumpen, so Eichmann.

Von Markus Kniebeler