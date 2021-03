Start am Dienstag: So funktioniert das neue Rathenower Corona-Testzentrum

Rathenow

Früher war es ein Woll-Laden, ab Dienstag werden hier Corona-Schnelltests durchgeführt. Die Rede ist von einem Ladenlokal in der Berliner Straße 3. Damit wird es – nachdem in anderen westhavelländischen Kommunen Testzentren ihren Betrieb bereits aufgenommen haben – auch in Rathenow für jedermann möglich sein, sich kostenlos und unkompliziert testen zu lassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Rathenow wird den Kunden aber noch ein besonderer Service geboten. Fällt ein Schnelltest positiv aus, können die Betroffenen an Ort und Stelle einen PCR-Test machen lassen, um das Schnelltest-Resultat zu verifizieren.

„Wir haben gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Apotheker Eckhard Galys an dieser Lösung gearbeitet“, sagt Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben. Deshalb habe es mit der Inbetriebnahme des Testzentrums vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber dafür könne man dem Kunden nun einen zusätzlichen Service anbieten. In den meisten anderen Testzentren der Region müssen sich Menschen nach einem positiven Schnelltest selbst um einen PCR-Test bei ihrem Hausarzt oder einem anderem Anbieter kümmern.

Um 10 Uhr wird am Dienstag das Testzentrum öffnen. Vorerst soll montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr getestet werden. „Wir werden die Sache genau beobachten“, sagt Erben. „Sollte sich herausstellen, dass Bedarf besteht, die Öffnungszeiten zu ändern, können wir schnell nachsteuern.“

Die Möbel kommen noch: Blick in das künftige Corona-Testzentrum in der Berliner Straße. Quelle: Markus Kniebeler

Das Ladenlokal ist rund 120 Quadratmeter groß und wird von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow an die Stadt vermietet. Koordiniert wird der Betrieb von Sandra Krause, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Ihr zur Seite stehen zwei weitere Bedienstete der Stadt sowie drei ehrenamtliche Helferinnen aus den Reihen des Seniorenrates.

„Möglicherweise werden nach Ostern drei Soldaten der Bundeswehr das Testteam verstärken“, sagt der Bürgeramtsleiter. Eine entsprechende Anfrage habe er an den Kreis gestellt. Die genannten Personen sind für die Organisation des Testbetriebes zuständig. Die Tests selbst werden von einem Team der Apotheke Galys vorgenommen.

FFP2-Masken sind Pflicht

Wer sich testen lassen will, kann dies ohne Anmeldung tun. Selbstverständlich gelten im Testzentrum strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln. So dürfen die Räumlichkeiten nur mit einer FFP2-Maske betreten werden. Die einfachen OP-Masken sind nicht erlaubt.

Vor der Registrierung messen die Mitarbeiter des Zentrums mit einem Infrarot-Gerät bei jeder Testperson die Körpertemperatur. Denn getestet werden dürfen nur Menschen, die keine Symptome haben. Wer mit einer erhöhten Temperatur erscheint, wird nicht getestet, sondern an seinen Hausarzt verwiesen.

Ergebnis nach 10 bis 15 Minuten

Nach dem Fiebermessen werden die Daten aufgenommen. In einem hinteren Raum entnehmen die geschulten Apothekenmitarbeiter dann die notwendigen Proben. Nach 10 bis 15 Minuten liegt das Ergebnis des Antigen-Schnelltests vor.

Fällt dieses negativ aus, erhält der Getestete eine entsprechende Bescheinigung. Bei einem positiven Ergebnis,wird dieses – so schreibt es das Gesetz vor – dem Gesundheitsamt des Kreises übermittelt. Die Mitarbeiter im Testzentrum weisen den Getesteten darauf hin, dass nun dringend ein PCR-Test erfolgen muss, um das Schnelltestergebnis zu bestätigen.

Wo der Betroffene diesen Test machen lässt, bleibt ihm überlassen. Wer will, kann ihn gleich im Testzentrum absolvieren. Der Testabstrich geht über das Gesundheitsamt an ein Labor. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird der Betroffene vom Gesundheitsamt über dieses und die weiteren Schritte informiert.

Das Testzentrum öffnet am Dienstag und ist von da an montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von Karfreitag bis Ostermontag bleibt das Zentrum geschlossen.

Von Markus Kniebeler