Staustufe Rathenow: Baubeginn des Millionen-Vorhabens absehbar

Rathenow

Seit Jahren steht die Sanierung des Hinterarchenwehres auf der Investitionsliste des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel (WSA). Doch aus den verschiedensten Gründen kam es bei der Planung des Millionenvorhabens zu Verzögerungen. Aber nun, so scheint es, könnte es tatsächlich bald losgehen.

„Die gesamten Planungsunterlagen liegen zur Prüfung bei der Bundesbehörde“, sagt Heike Püschel, Ingenieurin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel (WSA), die das Vorhaben leitet. Sobald die Genehmigung erteilt sei, werde man die Arbeiten europaweit ausschreiben. Laufe alles nach Plan, werde noch in diesem Jahr der Bauauftrag vergeben.

Und der hat es in sich. Neben dem Abriss und Neubau der Wehranlage an den Hinterarchen umfasst er den Abriss des Vorderarchenwehres und den Bau eines überfahrbaren Dammes an dessen Stelle.

Kostensteigerung wahrscheinlich

Ursprünglich waren die Kosten für den Umbau der sogenannten Staustufe Rathenow mit zwölf Millionen Euro beziffert worden. Doch angesichts der Kostenexplosion auf dem Bausektor dürfte diese Summe nicht ausreichen. Allerdings könne sie wegen der unvorhersehbaren Entwicklung noch keine belastbaren Aussagen zur Kostenentwicklung treffen, so Püschel.

Um sich eine Vorstellung vom Ausmaß des Bauprojektes machen zu können und um zu verstehen, dass der derzeit laufende Prüfprozess alles andere als eine schnell zu erledigende Formsache ist, muss man sich nur diese Tatsache vor Augen halten: Vier dicke Aktenordner müssen von den unterschiedlichsten Behörden Seite für Seite kontrolliert werden. Nach Heike Püschels Aussage enthalten die Planungsunterlagen alleine rund 60 Entwurfszeichnungen.

Besserer Schutz vor Hochwasser

Betrieben wird der ganze Aufwand, um den Hochwasserschutz der Stadt Rathenow zu verbessern. Nach Fertigstellung des Hinterarchenwehres wird die Stauregulierung der Havel über zwei moderne Wehre erfolgen.

Blick vom Süden auf das Wehr an den Hinterarchen. Quelle: Markus Kniebeler

Das im Jahr 2006 sanierte Mühlenwehr und das baugleiche Hinterarchenwehr können zusammen 360 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abführen. Selbst beim Ausfall eines der vier 22 Meter breiten Wehrfelder würde das reichen, um die Stadt Rathenow vor einem sogenannten Jahrhunderthochwasser zu schützen. Das Vorderarchenwehr, das dann für die Stauregulierung keine Rolle mehr spielt, kann deshalb abgerissen und durch einen Damm ersetzt werden.

Läuft alles wie geplant, soll das neue Hinterarchenwehr in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fertiggestellt werden. Danach wird die Elektronik des Mühlenwehrs erneuert. Zum einen, weil diese nach 15 Jahren nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Zum anderen wird die Verwendung identischer Technik an beiden Wehren eine gemeinsame Steuerung der gesamten Anlage ermöglichen.

Abriss des Vorderarchenwehrs

In einem letzten Schritt wird dann das Vorderarchenwehr abgerissen und durch einen überfahrbaren Damm ersetzt. In diesen wird ein Durchlass eingebaut, der dafür sorgt, dass die Vorderarchen weiterhin durchströmt werden. Ende 2026/Anfang 2027 sollen alle Arbeiten erledigt sein.

Allerdings sind diese Zeitangaben mit Vorsicht zu genießen. Denn bei dem Vorhaben gibt es Unwägbarkeiten, die jeden Terminplan sprengen können. „Das ist kein Standard-Vorhaben, sondern ein Spezialtiefbau-Projekt in einem schwierigen Bau-Umfeld“, sagt Heike Püschel. Vor allem die nicht vorhersagbaren Wasserstände der Havel hätten Einfluss auf den Ablauf der Bauarbeiten

Von Markus Kniebeler