Stechow

Unverletzt überstand eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall, der sich in der Friedensstraße in Stechow ereignete. Dort war ein Ast plötzlich von einem Baum herabgestürzt.

Genau in diesem Augenblick fuhr die Pkw-Fahrerin an dem Baum vorbei. Der Ast fiel genau auf das Auto. Dabei ging der Aufprall nicht spurlos an dem Pkw vorbei. Das Fahrzeug wurde an der Motorhaube und am Dach beschädigt. Es entstand ein Schaden, der mit ungefähr 3000 Euro beziffert wird.

Von MAZonline