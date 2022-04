Nennhausen

An einem Termin halten sie so gut es geht fest: Einmal im Monat treffen sich die Stechower Landfrauen zu einer gemütlichen Runde, um über neue Pläne zu sprechen. Im Mittelpunkt steht dabei der Stechower Bürgergarten.

Zur Ortsgruppe mit 15 Frauen gehören auch zwei Männer. Das jüngste Treffen fand am Gründonnerstag in der Galerie und Umweltbibliothek „Möbelpoesie“ von Christine Schott in Nennhausen statt.

Neben der Planung und Umsetzung neuer Ideen war auch eine Fahrt nach Vichel ein Thema. „Wir besuchten die Keimzelle“, berichtete Tina Teßmer. Mit dem alten Robur-Bus von Klaus Richards und bestens versorgt mit Kaffee, Kuchen und einem Gartenanbauplan ging die Fahrt zu Eve und Winni. Tina Teßmer schwärmt: „Die zwei bewirtschaften seit 2005 hingebungsvoll 5,2 Hektar Land, 70 Kilometer nordwestlich von Berlin, und hegen und pflegen 7 000 Quadratmeter davon alleine als Schau- und Saatgutgarten. Alles streng nach Demeter-Richtlinien.“

Mit dem Robur-Bus zur Info-Fahrt nach Vichel. Quelle: privat

Alte und seltene Kulturpflanzen erhalten

Kennengelernt haben die Stechower Landfrauen die Saatgut-Retter schon vor gut fünf Jahren, als sie zur ersten Saatgutbörse nach Stechow kamen. Das Ziel, alte und seltene Kulturpflanzen zu erhalten und diese auf regionalem Boden zu vermehren, hat die Hobbygärtnerinnen aus Stechow sofort angesprochen. „Die Tatsache, dass die Sämereien dadurch auch besonders robust sind und auf unserem märkischen Sandboden bestens gedeihen, hat uns überzeugt“, so Tina Teßmer.

Im Mittelpunkt der Arbeit der Stechower Landfrauen steht der Bürgergarten, den die Frauen und Männer schon seit einigen Jahren in im Dorf bewirtschaften und dort auch kleine Veranstaltungen organisieren. In diesem Jahr wollen die Landfrauen dort mal kein Gemüse oder Obst anbauen. „Wir haben uns entschlossen, eine Bienenweide im Bürgergarten anzulegen. Das sind etwa 300 Quadratmeter, die bis jetzt urbar gemacht wurden“, so Tina Teßmer.

Kooperation mit Schülerfirma

Welches Saatgut für die Bienenwiese verwendet wird und welche Pflanzen für diese Insekten besonders geeignet sind, war auch Gesprächsthema. So meinte Inge Kubica, man könne als Randbepflanzung Topinambur anbauen. „Diese Pflanze ist sehr bienenfreundlich und auch gut für Wildbienen.“

Statt Gemüse soll hier jetzt eine Bienenweide entstehen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für das Projekt Bienenweide haben die Landfrauen eine Kooperation mit der Schülerfirma „Bee Holders“ des Jahn-Gymnasiums in Rathenow abgeschlossen.

Tina Teßmer erklärt, wie es dazu kam: „Wir haben den Lehrer Dirk Hoeft aus Nennhausen, der selbst Imker ist, gefragt, ob so etwas möglich ist. Er hat zugesagt, mit seinen Schülern dort ein Bienenvolk anzusetzen. Die Bewirtschaftung und die Honigproduktion wird dann die Schülerfirma ,Bee Holders’ vom Jahn-Gymnasium übernehmen. Die ,Bee Holders’ werden den Honig an Ständen auf unseren Veranstaltungen verkaufen“, so Tina Teßmer weiter.

Hilfe für verwilderter Bauerngarten

Die gesamte Fläche des Bürgergartens, die die Landfrauen in Stechow bewirtschaften, ist allerdings größer. Dahinter liegt noch ganz still ein alter verwilderter Bauerngarten. Den möchten die Stechowerinnen und Stechower wieder zum Leben erwecken und urbar machen. Dort stehen noch alte Obstbäume. Dieser Teil ist von Brombeerhecken durchwuchert.

Das Erntefest der Stechower Landfrauen 2021 war gut besucht. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Um das in Ordnung zu bringen, brauchen wir professionelle Hilfe“, sagt Tina Teßmer. „Vielleicht könnten uns dabei ein Gartenbaubetrieb oder andere Landwirtschaftsbetriebe unterstützen. Da braucht man schon ganz spezielle Technik, die auch in den kleinen Garten passt“, erklärt Tina Teßmer.

Sie hofft sehr auf diese Hilfe: „Es wäre schön, wenn wir den hinteren Teil des Gartens auch noch nutzen könnten. Besonders wegen der alten Obstbäume. Da könnte man eine Streuobstwiese entstehen lassen, was auch für die Wildbienen gut wäre. Vielleicht mit ein paar Bänken, wo man sich auch etwas in der Abendsonne entspannen kann. Ich stelle mir das sehr romantisch vor.“

Veranstaltungen sind geplant

Natürlich werden die Landfrauen auch wieder an Veranstaltungen teilnehmen und ihr eigenes Erntedankfest feiern. Dazu gibt es auch schon einige Ideen. „Wir werden auf dem Scheunenfest im Juni wieder Kaffee und selbst gebackenen Kuchen anbieten“, so Cornelia Eider. „Und im Herbst zum Erntedankfest wird es dann auch Honig von der Bienenweide geben“, erklärt Inge Kubica. „Wir werden auch wieder gemeinsam kochen. Unsere Landfrauen Angelika Trömmner und Ute Klemmer stellen dann die bessarabische Küche mit Rezepten aus der Heimat ihrer Eltern und Großeltern vor“, ergänzt Tina Teßmer.

Stechower Landfrauen tauschten Ideen aus. Quelle: Jürgen Ohlwein

Gerade für das Projekt Bürgergarten können die Landfrauen Unterstützung gebrauchen. Denn eine Firma mit der Urbarmachung der verwilderten Fläche zu beauftragen, kostet Geld. Wer das Projekt mit einer Spende unterstützen möchte, kann das gerne tun. Kontakt: Landfrauen Havelland info@landfrauen-hvl.de. Bitte das Kennwort „Bürgergarten Landfrauen Stechow“ angeben.

Von Jürgen Ohlwein