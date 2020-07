Stechow-Ferchesar

Am Samstagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in die Büroräume eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Ferchesarer Straße in Stechow-Ferchesar. Die Täter drangen dabei gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 10. Juli, 16 Uhr, bis Samstag, 11. Juli, 20.45 Uhr. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz, um Spuren zu sichern.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland zu wenden (Telefon: 03322/2750) oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZ Havelland