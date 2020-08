Rathenow

Der Horstenweg in Steckelsdorf-Ausbau ist eine ruhige, grüne Anliegerstraße. So jedenfalls wirkt er auf den ersten Blick. Wenn da nicht die Laster wären. In regelmäßigen Abständen rumpelt einer lang und wirbelt reichlich Staub auf.

Dass die Brummis überhaupt in diesem stillen Wohngebiet unterwegs sind, hängt mit einem Unternehmen zusammen, das so ziemlich am Ende des Horstenwegs seinen Sitz hat. Seit vielen Jahren ist die Firma Sekom Anlaufstelle für Privat- und Geschäftsleute, die Grünabfälle loswerden wollen. Diese werden in einer entsprechenden Anlage zu Kompost verarbeitet.

Genervt von Staub und Lärm

Neben privaten Gartenbesitzern, die ihren Grünschnitt im Pkw anliefern, sind eben auch etliche gewerbliche Lkw unterwegs. Und die sorgen bei den Anwohnern für Unmut. „Die Laster wirbeln Staub auf, machen Lärm und fahren die Straße kaputt“, sagt einer, der seit Jahren dort lebt. Die Lebensqualität werde durch diesen Verkehr erheblich eingeschränkt.

Verkehrszählung veranlasst

Die Stadt Rathenow hat die Klagen der Anwohner zum Anlass genommen, den Verkehr im Horstenweg genauer unter die Lupe zu nehmen. Vom 26. Mai bis zum 2. Juni wurden 320 Lkw gezählt, die auf dem Weg zu Sekom waren. Auf die Geschäftszeiten des Unternehmens bezogen belief sich die Zahl der Brummis auf fünf pro Stunde. In einem Gewerbegebiet würde sich daran niemand stören. Für eine ruhige Anliegerstraße ist das viel Schwerlastverkehr. Zu viel, da sind sich alle Beteiligten einig.

Vor der ICE-Brücke geht nach links ein Weg ab, der von hinten an die Firma Sekom führt. Quelle: Markus Kniebeler

Deshalb wird derzeit eine alternative Route für die Laster geprüft. Die entsprechenden Wege sind bereits vorhanden. Wenn man vom Kreisel in Rathenow-West Richtung Böhne fährt, geht vor der Brücke über die ICE-Strecke eine nicht-öffentliche Straße links ab. Die ersten 100 Meter sind befestigt und gehören der Stadt Rathenow. Daran schließt sich ein rund 350 Meter langer unbefestigter Weg, der von hinten an die Firma Sekom heranführt und zum Betriebsgelände gehört.

Antrag beim Landesbetrieb

Der Lkw-Verkehr, so der Plan der Stadt, der mit der Sekom-Führung abgestimmt wurde, soll über diese Route geführt werden. Ein Antrag auf Sondernutzungserlaubnis wurde bereits beim Landesbetrieb Straßenwesen gestellt. Der muss entscheiden, ob, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen der Verkehr hier lang geführt werden kann.

Klar ist, dass der Weg in seinem jetzigen Zustand für eine ständige Belastung nicht geeignet ist. Das sieht auch Sekom-Inhaber Christian Selbig so. „Wir wären bereit, den Abschnitt, der zu unserem Gelände führt, zu schottern“, sagt er. Das würde den Lastern eine stabile Passage ermöglichen.

Christian (li.) und Florian Selbig von der Firma Sekom unterstützen die Stadt aktiv bei der Suche nach einer alternativen Zufahrt für Lkw. Quelle: Markus Kniebeler

Christian Selbig und sein Bruder Florian begrüßen die Initiative der Stadt und sind bereit, ihren Anteil zum Gelingen des Vorhabens beizusteuern. „Wir können verstehen, dass Anwohner sich von dem Schwerlastverkehr gestört fühlen“, sagt der Firmenchef. „Und da wir ein großes Interesse daran habe, die gute Beziehung zu unseren Nachbarn aufrecht zu erhalten, werden wir uns an dem Lösungsvorschlag der Stadt beteiligen.“

Zustimmung im Bauausschuss

Auch im Bauausschuss stieß der Plan, den Schwerlastverkehr aus dem Horstenweg herauszulösen, auf große Zustimmung. Und es kam der weiterreichende Vorschlag, den gesamten Firmenverkehr – also auch Pkw und Kleintransporter – über die vorgeschlagene Alternativroute laufen zu lassen.

Bauamtsleiter Matthias Remus allerdings riet von dieser Variante ab. Bei einem zu hohen Verkehrsaufkommen könne es zur Auflage gemacht werden, die Einmündung von der Landesstraße 96 in den Weg zum Betrieb aufwendig umzugestalten.

Das soll vermieden werden. Der beim Landesbetrieb eingereichte Antrag auf Sondernutzungserlaubnis bezieht sich deshalb nur auf den Lkw-Verkehr. Eine Antwort wird in den kommenden Wochen erwartet.

Von Markus Kniebeler