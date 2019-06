Rathenow

Der Brand eines Dachstuhls in der Steckelsdorfer Bergstraße ist am Mittwochabend dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr glimpflich verlaufen.

Von den Mitgliedern der Familie, die in dem Haus wohnt, wurde niemand verletzt. Nach den Löscharbeiten konnten sie in ihr Zuhause zurückkehren.

Um 18.48 Uhr war nach Auskunft von Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig die Feuerwehr alarmiert worden. Nach einem Blitzschlag war im Dachstuhl des Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits etliche Einsatzkräfte in der Rathenower Feuerwache, die gerade von einem Einsatz zurückgekehrt waren. Bereits zwei Minuten nach der Alarmierung seien die Feuerwehrleute auf dem Weg nach Steckelsdorf gewesen, sagte Lienig. Am Ende waren rund 40 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Um an den Brandherd heranzukommen, habe man das Dach geöffnet. Es sei gelungen, das Feuer schnell zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Dachstuhl zu verhindern. Auch die durch Löschwasser verursachten Schäden seien überschaubar, so Lienig.

Ortsbeiratssitzung abgebrochen

Steckelsdorfs Ortsvorsteher Corrado Gursch berichtet, dass im Gemeindezentrum gerade die frisch gewählten Mitglieder des Ortsbeirates zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen waren, als der Alarm losging.

Weil auch Feuerwehrleute im Publikum saßen, eilten diese – so wie die Ortsvertreter – umgehend zum Ort des Geschehens. „In Anbetracht der Ereignisse haben wir die Sitzung dann kurzerhand abgesagt“, so Gursch. Man werde jetzt schnellstmöglich einen Ausweichtermin festlegen.

Sturmschäden beseitigt

Vor dem Brandeinsatz in Steckelsdorf hatten die Rathenower Feuerwehrleute noch zwei Sturmeinsätze zu bewältigen. Im Havelweg musste ein umgestürzter Baum von der Straße geräumt werden. In der Potsdamer Straße war ein abgebrochener Ast aus der Krone eines Baumes zu entfernen.

Die Premnitzer Wehr wurde am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr in die Neue Triftstraße in Mögelin gerufen, wo ein Baum in die Telefonleitung gestürzt war. Der Baum wurde zerlegt und beseitigt. Dieser Einsatz sollte am Mittwochabend der einzige für die Premnitzer Wehr bleiben.

Von Markus Kniebeler