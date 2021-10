Steckelsdorf

Das zehnjährige Bestehen des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr wollten die Steckelsdorfer Kameraden in diesem Jahr mit einem coronobedingt kleinerem Dorffest, groß feiern. Nun trafen sich die Kameraden und Vereinsmitglieder doch nur zur Mitgliederversammlung am Grill des Feuerwehrgerätehauses.

„Aufgrund der wechselnden Corona-Umgangsverordnungen fehlte uns Planungssicherheit“, so Corrado Gursch, Vereinsvorsitzender, aktiver Feuerwehrmann und Ortsvorsteher. „So haben das Dorffest 2021 erneut abgesagt. Aber wir als Vereinsmitglieder wollten uns treffen – verbunden mit unserer Mitgliederversammlung.“

Steckelsdorf: Förderverein vor zehn Jahren gegründet

Gursch gründete den Förderverein 2011 mit. Ein Schwerpunkt laut Vereinssatzung ist die Förderung des Nachwuchses. Aus dem Bürgerbudget 2020 erhielt die Jugendfeuerwehr 4 000 Euro für Bekleidung und Ausrüstung. Der Vorschlag für das Ortsteilbudget setzte sich mit 30 Stimmen durch. Coronabedingt erhielt der Förderverein eine Fristverlängerung bis März 2021, um das Geld auszugeben. „Mit dem Geld haben wir Softshell-Jacken und T-Shirts für unseren Nachwuchs angeschafft, Isomatten und Campinglampen“, so Gursch.

Aaron Jessing hat die Prüfung zum Gruppenleiter absolviert. Quelle: Uwe Hoffmann

Aaron Jessing, der seine Ausbildung zum Gruppenführer erfolgreich bestand, präsentierte die neuen Ausrüstungsteile: Warnwesten, Saugrohr, Strahlrohre, Schlauchhaspel und Wettkampfschläuche. „Damit können unsere Teams zu den Feuerwehrwettbewerben auch noch die letzten Zehntel herausholen“, so Gursch. „Aus Mitteln des aktuellen Bürgerbudgets haben wir eine Zwischenwand für das kürzlich angeschaffte Gemeinschaftszelt für das Jugendlager bestellt.“ Zehn Jungen und ein Mädchen trainieren in der Jugendfeuerwehr.

Corrado Gursch ist Steckelsdorfs Ortsvorsteher. Quelle: Uwe Hoffmann

Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Im September besuchte die zehnköpfige Jury des Landkreises Steckelsdorf im Rahmen der Bewerbung des Rathenower Ortsteils für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Beim Dorfrundgang war auch Ortsteilwehrführer Christopher Eue dabei. Als ein Highlight stellte der Heimatverein die 2020 eingeweihte „Steckseldorfer Hörstelle“ vor. Harry Teschner, der sich schon über 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, hatte mit weiteren Kameraden in den letzten Wochen einen Brunnen gebohrt und eine Handpumpe installiert. Damit hat sich die Feuerwehr wieder an der Verschönerung des Dorfes beteiligt.

Zur Versammlung bestätigten die 17 anwesenden der 35 Fördervereinsmitglieder den fünfköpfigen Vorstand einstimmig. Die Feuerwehr Steckelsdorf zählt derzeit 13 aktive Kameraden. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 18 Kameraden. Die 1912 gegründete Wehr feiert im nächsten Jahr ihr 110-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wollen die Steckelsdorfer mit einem Feuerwehr-Wettkampf zum Dorffest am 2. Juli 2022 feiern.

Von Uwe Hoffmann