Stefan Schulz-Raupach ist der Kopf der Rathenower Theatertruppe Lichtblick

Rathenow

Wer sich auch nur ein kleines bisschen für Kultur in Rathenow interessiert, der wird mit dem Namen Stefan Schulz-Raupach etwas anfangen können. An dem Mann kommt man einfach nicht vorbei. Als Regisseur, Schauspieler, Stückeschreiber und Moderator hat der 41-Jährige Spuren in der Kulturlandschaft der Stadt hinterlassen. Und er tut es noch.

Stefan Schulz-Raupach ist Vorsitzender des Vereins Theater Lichtblick. Seit fast 25 Jahren bereichern die Laiendarsteller das Rathenower Kulturleben mit ihrer Schauspielkunst. Und seit der ersten Probe des neu gegründeten Vereins im Januar 1997 ist Stefan Schulz-Raupach mit von der Partie.

Das Theater Lichtblick Der Rathenower Verein Theater Lichtblick wurde vor rund 25 Jahren gegründet. Seitdem machen zwischen 20 und 25 Mitglieder im Alter von 15 bis 70 Jahren Theater für Kinder und Erwachsene. Geprobt wird immer mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr in der Großen Milower Straße 62. Wer Lust hat, mitzuspielen, der schaue einfach mal bei einer Probe vorbei. Pro Jahrwerden mindestens zwei Stücke einstudiert. Eines für Erwachsene, das traditionell im Frühjahr aufgeführt wird. Und das Weihnachtsmärchen, das im Dezember die Familien erfreut. Außerdem hat das Theater Lichtblick Krimidinner im Programm und – seit diesem Sommer – Stadtwächtertouren unter dem Motto „Reise in die Vergangenheit“, die mit szenischen Darbietungen angereichert werden. Zweimal im Jahr begeben sich die Vereinsmitglieder übers Wochenende auf Theaterfahrt, um sich über neue Ideen auszutauschen und ein bisschen Spaß zu haben. Die nächste Premiere steht in wenigen Tagen an: Am Sonntag, dem 5. Dezember, wird um 15 Uhr im Theatersaal des Kulturzentrums das aktuelle Weihnachtsmärchen „Alice im Wunderland“ zu sehen sein. Einige Restkarten für die Aufführung sind noch vorhanden und können unter 03385/519051 reserviert werden. Für Besucher von Veranstaltungen im Kulturzentrum gilt die 2-G-Regel. Vorzulegen ist ein amtliches Genesungszertifikat oder ein digital verifizierbarer Nachweis der Impfung.

16 Jahre war er alt, als er sich bei der von Burkhard Mallow gegründeten Truppe vorstellte. Und ist ihr bis heute treu geblieben. Erst als Vereinsmitglied, ab dem Jahr 2003 als Vorsitzender. Nicht zuletzt seiner mitreißenden Energie ist es zu verdanken, dass die Truppe heute so frisch wirkt, wie am ersten Tag. Wobei der „Chef“ es gar nicht gerne hört, wenn man den Lichtblick-Erfolg auf seine Person reduziert. „Wir sind ein ganz tolles Team“, sagt er. Und dieser Teamgeist sei das beste Mittel gegen jede Form von Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen.

Zwei neue Stücke pro Jahr

Die kann sich die Truppe auch gar nicht erlauben. Denn zwei Aufführungen im Jahr wollen erst einmal einstudiert sein. Im Frühjahr steht traditionell die Premiere eines Stücks für das erwachsene Publikum auf dem Programm. Und in der Vorweihnachtszeit wird dann das beliebte Weihnachtsmärchen gespielt, zu dem ganze Familien pilgern. In vier Tagen ist es wieder so- weit: Am Sonntag (5. Dezember, 15 Uhr) findet im Theatersaal des Kulturzentrums die Premiere von „Alice im Wunderland“ statt.

Momentan zählt der Verein knapp 20 aktive Mitglieder. Und sie alle sind in irgendeiner Form an der Aufführung beteiligt. Zuallererst natürlich als Schauspieler. Aber auch Bühnenbild, Kostüme, Beleuchtung und was sonst noch alles notwendig ist, um ein Theaterstück zum Leben zu erwecken, wird von den Lichtblickern erledigt.

Seit zehn Jahren erfreuen die Krimi-Dinner des Theaters Lichtblck im Blauen Saal des Kulturzentrums das Publikum. Quelle: Uwe Hoffmann

Doch der kreative Kopf hinter dem Geschehen ist ohne Zweifel Stefan Schulz-Raupach. Er sucht nach neuen Stoffen, die sich für eine Inszenierung eignen. Er bearbeitet die Stücke so, dass sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigt werden können. Er führt Regie. Und ist dann, wenn es zur Aufführung kommt, als Akteur auf der Bühne zu sehen.

Vom Zauber der Verwandlung

„Man muss schon eine kleine Macke haben“, antwortet der Mann, der als Angestellter in der Kreisverwaltung sein Geld verdient, auf die Frage, wie er das alles schafft. Aber für ihn gebe es nichts Schöneres, als die Verzauberung, die passiere, wenn sich der Bühnenvorhang hebe und Schauspieler und Zuschauer zwei Stunden lang den Alltag vergäßen, um eine andere Welt zu erkunden.

Dass dieses Gemeinschaftserlebnis in Zeiten einer Pandemie nur noch eingeschränkt möglich war, hat auch das Lichtblick-Team mitgenommen. Im vergangenen Jahr fielen alle Vorstellungen Corona zum Opfer. Und auch in diesem Frühjahr kam es nicht zur gewohnten Premiere.

Kontakt per Telefon

Was nicht heißt, dass die Schauspieler untätig waren. Als während der ersten beiden Lockdowns keine Proben erlaubt waren, hielten sie den Kontakt über Telefon. Und als wieder geprobt werden durfte, war das Weihnachtsmärchen vorzubereiten.

Zeitreise: Seit diesem Sommer haben die Lichtblicker ganz besondere Stadttouren im Angebot. Quelle: LichtBlick

Die Pandemie hat übrigens zu einem neuen Format geführt. Seit diesem Sommer haben die Lichtblicker ganz besondere Stadttouren im Angebot. Die Teilnehmer werden nicht nur mit den Sehenswürdigkeiten Rathenows vertraut gemacht, sondern kommen dabei auch noch in den Genuss kleiner Theaterszenen, die von den Schauspielern dargeboten werden. So kann es passieren, dass General von Zieten und einige seiner Husaren plötzlich um die Ecke kommen.

Aus der Not geboren

Diese Touren, die aus der Not geboren waren – unter freiem Himmel lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln besser befolgen – haben sich als Publikumsrenner entpuppt. Und sollen auch künftig im Lichtblick-Angebot bleiben.

So wie das Krimi-Dinner, das vor gut zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Während den Zuschauern im Blauen Saal des Kulturzen-trums ein Menü serviert wird, folgen sie den launigen Ermittlungen des Inspektors Hinkemüller, der während der Tafelei auf Verbrecherjagd geht. Die Krimi-Dinner-Idee stammt – man ahnt es – von Stefan Schulz-Raupach. Der übrigens auch den Inspektor spielt. Wat mutt, dat mutt.

Von Markus Kniebeler