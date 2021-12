Rathenow

Zum vierten Advent haben Stefanie und Vater Eberhard Hertel zu einer „Märchenhaften Weihnacht“ in das Kulturzentrum Rathenow eingeladen. Stefanies Ehemann Leopold „Lanny“ Lanner begleitete das weihnachtliche Programm mit Geschichten und Liedern um einen alten Kaufmannsladen, gemeinsam mit Keyboarder Thomas Fischer und Schlagzeuger Kai-Uwe Müller.

Unter den rund 300 Zuschauern war auch Annemarie Wittkowski mit ihrer Familie. „Ich kenne Stefanie Hertel schon, seit sie als kleines Kind im Fernsehen sang, und bin seitdem ihr Fan. Seit über 20 Jahren waren wir jedes Mal dabei, wenn sie im Kulturzentrum aufgetreten ist. Ihr Vater ist mein Jahrgang“, erzählt die Rathenowerin, die in der ersten Reihe beste Plätze hatte. „Mein Sohn Rolf hat uns heute zum Konzert eingeladen – seine Frau, meinen 17-jährigen Enkel und meine Schwester.“

Lanny Lanner an der Gitarre. Quelle: Uwe Hoffmann

Das liebevoll weihnachtlich-erzgebirgische Bühnenbild zeigte einen großen Schwippbogen mit Bäumen. Zu „Guten Abend, schön Abend“ traten Stefanie und Eberhard Hertel auf.

Dank an das Rathenower Publikum

„Vielen Dank, dass wir in Rathenow als einen der coronabedingt nur noch wenigen Tourneeorte, auftreten können. Und es ist schön, dass sie alle gekommen sind“, begrüßte Stefanie Hertel die Zuschauer im Theatersaal.

Stefanie und Eberhard Hertel singen gemeinsam Weihnachtslieder. Quelle: Uwe Hoffmann

„Weihnachten ist für uns immer eine besondere Zeit und wir tun nichts lieber, als den Menschen in der Weihnachtszeit etwas Freude zu geben. Und wir möchten Sie in unsere Heimat, das Vogtland, mit seinen Weihnachtstraditionen einladen“, so Eberhard Hertel. An einem gemütlichen, weihnachtlich gedeckten Tisch erzählten Stefanie und Eberhard Hertel, gemeinsam mit Lanny Lanner die weihnachtliche Geschichte „Der alte Kaufmannsladen“. „Die Geschichte hat meine Tochter Johanna gemeinsam mit mir und meinem Ehemann für unser Weihnachtsprogramm geschrieben. Das dazugehörige Buch haben durch die Flut 2020 in Euskirchen betroffene Kinder mit ihren Zeichnungen illustriert. Der Erlös des Buches, mit Hörbuch-CD, geht an deren Familien“,berichtete Stefanie Hertel.

Eine Geschichte von Johanna Mross

Die Handlung: Opa Hans hat ein Geheimnis. Weihnachten steht vor der Tür und seine Enkelkinder Lisa und Peter wünschen sich nichts sehnlicher als einen Kaufmannsladen. Genau so einen wie Opa Hans als Kind von seinem Vater Kurt einen gebaut bekommen hatte, bevor der Krieg beide trennte. Durch einen Zufall finden Hans und Kurt an Heilig Abend, nach 60 Jahren, wieder zusammen. Und so wird das gemeinsame Weihnachtsfest der wieder vereinten Familie zu ihrem schönsten.

Rund um diese emotionale und berührende Geschichte sangen Stefanie und Eberhard Hertel, gemeinsam mit Lanny Lanner immer wieder selbst geschriebene Weihnachtslieder – solo, im Duett oder als Trio. Aber auch ein paar klassische Weihnachtslieder präsentierten sie wie „White Christmas“ von Bing Crosby, „Ave Maria“ oder Chris Ras Song „Driving home for Christmas“. Beendet wurde die „Märchenhafte Weihnacht“ durch den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ – und viel Applaus.

Vater und Tochter. Stefanie und Eberhard Hertel, im Kulturzentrum Rathenow am 4. Advent 2021. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach dem 115-minütigen Programm signierten Stefanie und Eberhard Hertel und Lanny Lanner am Tisch im Foyer, geschützt durch Kunststoff-Aufsteller, noch Autogramme, CDs und Bücher für ihre Fans.

Signierstunde nach dem Auftritt

Annemarie Wittkowski ließ sich ihre Stefanie-Hertel-Fotos vom Auftritt Ende der 90er Jahre im Kulturzentrum signieren. „Das Programm war schön. Aber die Geschichte war schon etwas zu getragen. Wir hätten uns ein paar mehr fröhlichere und klassische Weihnachtslieder gewünscht“, sagte sie.

Eberhard Hertel bei der Weihnachtsshow. Quelle: Uwe Hoffmann

Stefanie Hertel trat bereits mit vier Jahren erstmals an der Seite ihres bereits damals populären Vaters Eberhard auf. Ihr Soloauftritt in der DDR-Fernsehsendung „Oberhofer Bauernmarkt“ machte sie mit sechs Jahren landesweit bekannt. Nach dem 5. Platz beim Grand Prix der Volksmusik 1991 holte sie 1992 mit dem Titel „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ den Sieg. Das war ihr Durchbruch als Sängerin volkstümlicher Lieder.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Operette am 26. Dezember im KuZ

Mit Veröffentlichungen ab dem Jahr 2000 erweiterte Stefanie Hertel ihr musikalisches Repertoire. 2018 gründete sie mit ihrem Mann, dem österreichischen Sänger, Gitarrist und Komponist. Leopold „Lanny“ Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross die Country-Band „More than Words“. Seit 1997 lebt die im vogtländischen Ölsnitz geborene Stefanie Hertel im oberbayerischen Chiemgau.

Stefanie Hertel bei ihrem Auftritt in Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Am 24. Dezember um 20.15 Uhr lädt Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard, Ehemann Lanner und Tochter Johanna Mross in der MDR-TV-Show „Weihnachten daheim“ zu einem singenden, klingenden Weihnachtsabend ins Vogtland ein.

Am 26. Dezember, 17 Uhr, lädt das Kulturzentrum Rathenow zur Operette „Hochzeitsnacht im Paradies“ mit dem Theater der Altmark Stendal ein. Karten dazu gibt es noch unter www.kulturzentrum-rathenow.de oder telefonisch unter 03385/51 90 51.

Von Uwe Hoffmann