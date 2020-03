Steffen Schroeder liest vor vollem Haus aus seinem Roman

Rathenow

Am Montagabend stellte der „Soko Leipzig“-Schauspieler Steffen Schroeder sein Ende Januar erschienen Roman „Mein Sommer mit Anja in Rathenow vor. Organisiert war die Lesung im Rahmen der Literaturgespräche des Brandenburgischen Literaturbüro Potsdam und der Buchhandlung „Tieke“ Rathenow.

Erzählendes Sachbuch

Erst Ende Februar 2019 las Schroeder im Havelrestaurant „Schwedendamm“ aus seinem Debüt-Buch „Was alles in einem Menschen sein kann – Begegnung mit einem Mörder“. Ein erzählendes Sachbuch, in dem er über seine Erfahrungen als ehrenamtlicher Vollzugshelfer in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel berichtete.

Nun ein Roman

Der große Andrang zur Lesung am Montag im Havelrestaurant Schwedendamm war nicht nur damit zu erklären, dass Steffen Schroeder seit fast 20 Jahren einen Zweitwohnsitz in einem Rathenower Ortsteil hat. Seine TV-Popularität trug ebenso dazu bei. Zur Lesung kamen am Montag noch einmal rund 40 Gäste mehr, als zur Lesung 2019.

Schauspieler und Autor Steffen Schroeder bei seiner Lesung. Quelle: Uwe Hoffmann

„Nach dem ersten Buch wurde ich vom Rowohlt-Verlag gefragt, ob ich nicht einen Roman schreiben könnte. Das war ein tolles Kompliment. Auf der Suche nach einem Stoff stieß ich gleich auf die 80er Jahre“, antwortet Steffen Schroeder auf die Fragen von Hendrik Röder vom Brandenburgischen Literaturbüro. „Es ist richtig, dass viele Schauspieler auch Bücher schreiben. Mir geht es immer darum, Geschichten zu erzählen. Schauspielerei und Schreiben liegen da nah beieinander.“

Sommer in München

Das ist die Geschichte: In München lebt der 13-jährige Konrad. Im nahen Freibad am Eisbach, in das beide freien Eintritt haben, verbringt er mit seinem älteren Bruder die Sommerferien. Konrad schließt mit dem leicht geistig behinderten Holger, der in der Nachbarschaft einzieht, Freundschaft. Beide haben im Englischen Garten ihr Lager, in dem sie sich treffen.

Die Liebe wächst

Eines Tages lernen sie im Park Anja kennen, ein Mädchen, das aus einem Kinderheim abgehauen ist und im einem Versteck im Englischen Park lebt. Eine geheime Freundschaft beginnt und Konrad verliebt sich in Anja.

Die Rathenowerin Karin Dietze ließ sich ihr Exemplar von Steffen Schroeder signieren. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Handlung ist erfunden. Wahr ist, dass Steffen Schroeder nahe am Freibad Floriansmühle beim Englischen Garten in München aufwuchs. „Im Freibad habe ich meine gesamte Kindheit verbracht. Als Mieter im Haus der Eigentümer des Bades hatten wir Kinder freien Eintritt“, so Schroeder.

Beim Schreiben entwickelt

In seiner Lesung beschreibt der Autor die Freundschaft zwischen Konrad und Holger, wie sie auf Anja treffen und die aufkommende Liebe Konrads zu Anja im zweiten Sommer. „Holger war in der Handlung anfangs erst eine kleinere Figur, die ich beim Schreiben weiter entwickelte“, sagt der Autor.

Gefühl für das Thema

Früher hatte er selbst mit Menschen wie Holger zu tun und viel von ihnen gelernt. An seinem Beispiel konnte er – aus der unbefangenen Sicht eines Kindes – das Verhältnis der Gesellschaft zu behinderten Menschen schildern.

Die Rathenower Studentin Lea Gumz und Steffen Schröder. Quelle: Uwe Hoffmann

Bei den Besuchern kam die Lesung gut an: „Mit hat die Sprache gefallen“, so eine Zuhörerin. Die Erzählweise Steffen Schroeders ist durch ausführlich beschreibende, bildreiche und leicht verständliche Sprache geprägt, die das Lesen zu einem kurzweiligen Erlebnis werden lässt. „Ich konnte mich gut in die Geschichte reinversetzen“, so Lea Gumz zu Steffen Schroeder. Die 21-jährige Rathenowerin studiert derzeit im dritten Semester Lehramt in Halle/Salle.

Möglicherweise wird Steffen Schroeder noch einmal aus seinem Buch in der Dorfkirche Göttlin, zu Gunsten der Sanierung der Dorfkirche, lesen. Ideen für ein neues Buch hat Steffen Schroeder bereits. Aber im Herbst startet erst einmal eine neue TV-Staffel „Soko Leipzig“.

Von Uwe Hoffmann