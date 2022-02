Rathenow

„Das Taxi-Geschäft ist so gut wie tot. Das wird nicht mehr lange gut gehen.“ Frank Ochsenfeld fährt in Rathenow seit 35 Jahren Menschen in seinem Auto durch die Region. Für die Zukunft macht er sich aber wenig Hoffnung. „Früher war das Geschäft grundlegend anders. Damals waren es noch viel mehr die klassischen Taxi-Fahrten. Auch abends und in der Nacht. Heute gibt es kaum noch Veranstaltungen.“

Und die Corona-Pandemie hat den Druck auf die Taxi-Unternehmen weiter erhöht, sagt Ochsenfeld: „Dass wir spontan zu Kunden in der Stadt gerufen werden, kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Unser Hauptgeschäft sind mittlerweile Krankenfahrten. Abends und nachts in Bereitschaft zu stehen, lohnt sich überhaupt nicht mehr. Das ist bei fast allen Kollegen so, mit denen ich spreche.“ In Berlin etwa könne man mit Taxis noch Geld verdienen. In Rathenow nicht mehr.

„Früher waren die Kunden auch einfach freundlicher.“

Aber auch Fahr-Unternehmern, die näher an der Bundeshauptstadt unterwegs sind, geht es nicht besser. Gert Schmidt aus Brieselang kommt aus einer Taxi-Fahrer-Familie und ist seit 28 Jahren in dem Beruf selbstständig.

„Früher waren die Kunden auch einfach freundlicher. Man ist zwar mehr nachts gefahren, aber die Touren in die Diskotheken oder zu Abendessen waren immer sehr nett.“ Mit Corona sind auch ihm die Fahrten zum Flughafen fast völlig weggebrochen, auch das Weihnachtsgeschäft gab es nicht. „Bei Betriebsfeiern über die Weihnachtszeit hatte ich immer gut zu tun. Da war dieses Jahr gar nichts.“

Was dem Ein-Mann-Unternehmer geblieben ist, sind einige Stammkunden. Zusätzlich fährt er noch behinderte Menschen. „Mit Krankentransporten verdient man auch immer weniger. Die Abrechnung ist aufwendig und die Krankenkassen zahlen nur die Hälfte des regulären Tarifs.“ Überhaupt lohnt sich das Geschäft kaum noch für Gert Schmidt. „Als Selbstständiger bin ich 24 Stunden in Bereitschaft. Oft muss ich für kurze Strecken raus. Da verdiene ich dann praktisch nichts.“

Zahl der Taxi-Unternehmen hat sich halbiert

Hinzu kommt durch die Nähe zu Berlin der Druck durch die Billig-Konkurrenz aus dem Internet, durch Fahrdienste wie Uber. „Die passen ihre Preise flexibel, je nach Bedarf, an und fahren auch mal unter Tarif. Das geht bei mir natürlich nicht.“

Diese Sorge hat Frank Ochsenfeld in Rathenow bisher noch nicht. „Wir müssen uns noch nicht mit der Konkurrenz aus dem Internet herumschlagen. Bei uns gibt es so wenig Fahrten, die würden hier nur ihr Geld verbrennen. Das ist für die uninteressant.“ Aber auch so hätten es die wenigen Taxifahrer vor Ort schon schwer genug.

Das deckt sich auch mit den Zahlen des Branchenverbandes Taxi und Mietwagen. So waren im Land Brandenburg im Jahr 2016 noch 1345 Taxis angemeldet. Das entspricht einem Taxi auf knapp 2000 Einwohner. Zum Vergleich: In Berlin waren es zum gleichen Zeitpunkt gut viermal so viele.

Kraftstoff-Kosten haben sich verdoppelt.

Eine große Zäsur war für Frank Ochsenfeld die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015. „Bis dahin hatte ich noch fünf Taxis. Danach habe ich auf zwei Autos reduziert. Die Löhne konnte ich nicht mehr bezahlen.“ Doch das ist nicht der einzige Faktor, der das Geschäft schwieriger macht. „Zusätzlich wird der Diesel immer teurer. Die Ausgaben bekommt man nicht mehr rein.“ Laut dem Branchenverband sind die Treibhauskosten von 1995 bis 2020 um 120 Prozent gestiegen.

Auch einen Umstieg auf ein Elektroauto hat Frank Ochsenfeld in Erwägung gezogen. Aber mit der derzeit verfügbaren Technik sind Stromer für ihn keine Option: „Es gibt Tage, an denen muss ich zwei oder drei Mal nach Berlin fahren. Das würde nicht gehen. Da genügt die Reichweite nicht.“

Schlechte Straßen machen die Arbeit schwierig

Zu den hohen Kosten kommt noch die Verkehrssituation in Rathenow, die das Leben der Berufsfahrer schwer macht. „Die Straßen sind katastrophal. Ein Jahr Dauerstau. Das kostet Zeit und Geld.“

Zu seinen vielen Termin-Fahrten müsse der Taxifahrer aber immer pünktlich sein. „Ich muss eine halbe Stunde einplanen, nur um einmal durch die Stadt zu kommen. Wenn es dann ausnahmsweise mal gut läuft, bin ich dann viel zu früh da und warte auf meinen Kunden. Das ist frustrierend.“

Insgesamt werde so der Beruf des Taxifahrers immer unattraktiver. Frank Ochsenfeld, gebürtiger Rathenower, hat damals als junger Mann neben seiner Kfz-Schlosser-Lehre angefangen, Taxi zu fahren und ist irgendwann ganz in den Fahrersitz gewechselt. „Für mich war das einmal ein richtiger Traum-Beruf. Ich wollte neue Leute kennenlernen und sie zu unbekannten Orten fahren.“ Mittlerweile finde man aber niemanden mehr, der den Job machen wolle, sagt der 57-Jährige, der nach den vielen Jahren im Auto immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. „Meine älteren Kollegen gehen in Rente oder geben auf. Neue Fahrer gibt es praktisch keine mehr.“

Das zeigt sich auch in der Taxi-Landschaft. „Nach der Wende gab es in Rathenow noch ein gutes Dutzend Taxi-Unternehmen. Heute ist es nur noch eine Hand voll.“

Die Beobachtung des Unternehmers spiegeln sich auch in den Zahlen des Taxi-Verbandes. Zwischen 1996 und 2016 hat sich die Zahl der Unternehmen in Brandenburg halbiert. Mit der Corona-Krise dürfte sich der Trend weiter fortsetzen.

„Wer wirklich mal ein Taxi braucht auf dem Land, hat es schwer.“

Für Frank Ochsenfeld und seine fünf Angestellten wird es wohl noch eine Weile weitergehen. Sein Unternehmen habe sich mit der Situation arrangiert, auch weil es kaum noch Konkurrenz in der Stadt gibt.

Wie lange er noch weitermachen kann, weiß er aber auch nicht. Er glaubt, dass es aber bald eng für die Kunden werden könnte: „Wer wirklich mal ein Taxi braucht auf dem Land, hat es schwer und wird es bald noch schwerer haben.“

Von Till Eichenauer