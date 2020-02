Stiche, Schläge, Tritte: Bewährungsstrafe für jungen Sudanesen

Rathenow

Es ist die letzte Chance für einen jungen Sudanesen, der hier als Flüchtling anerkannt ist. Noch gut in Erinnerung sind die zahlreichen Übergriffe, die sich im vergangenen Sommer rund um den Märkischen Platz ereignet hatten. Drei dieser Taten standen jetzt zur Verhandlung am Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Axel Teckemeyer auf dem Terminkalender.

Viel getrunken

Am 25. Juni hatte der Angeklagte – wie so oft – getrunken. Reichlich getrunken. „Ich war besoffen“, gab er am Mittwoch vor dem Schöffengericht zu. Mit nacktem Oberkörper zog er grölend durch das Citycenter und sprach andere Jugendliche an, die aus Afghanistan und dem arabischen Raum stammten.

Schläge am Eiscafé

Auf den Treppen vor dem Kulturzentrum gab ein Wort das andere und der Sudanese trat zu. „Er war sehr aggressiv“, schilderte ein Zeuge. Gleich danach ging der Angeklagte Richtung Eiscafé, wo er nochmals auf einen jungen Mann einschlug.

Während der Angeklagte den Vorfall am Eiscafé bestritt („Wir wollten nur reden und Spaß haben“) räumte er die Ereignisse an den Stufen des Kulturzentrums ein.

Immer wieder musste die Polizei auf dem Märkischen Platz eingreifen. Quelle: Kay Harzmann

Am 1. September war der Mann aus dem Sudan wieder betrunken. Er stolperte am Körgraben den Weg entlang und lehnte sich an den Zaun zum Ride-Platz. Dort hielten sich junge Leute auf, allesamt Deutsche. Gefragt, ob es ihm gut gehe, fühlte sich der Sudanese offenbar herausgefordert.

Schere und Flasche

Er trat auf die jungen Leute zu, eine Schere in der Hand. Mit der stach er zu, als einer der Männer versuchte, die Situation zu klären. Später kam die Polizei und nahm den Vorfall auf. Der Angeklagte betonte, er habe geglaubt, sein Opfer habe ihn mit einer Flasche angreifen wollen. Da habe er die Schere auf dem Boden gesehen und genommen. „Ich wollte niemand verletzen“, sagte der Angeklagte.

Nach Jugendstrafrecht

Alkohol ist ein Problem im Leben des Sudanesen. Das geht auch aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe hervor. Da der Angeklagte noch im Heranwachsendealter war, als er die Taten beging, wurde er nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Die Fluchtgeschichte des Mannes spiegelt wieder, wie schwierig sein Weg in dem neuen Heimatland ist. Seine Bemühungen, die Sprache gut zu lernen, sind nicht von Erfolg gekrönt. Er findet sich nur schwer zurecht, auch innerhalb der vielen Kulturen. Zu seinem Bruder nach Osnabrück wird er erst spät gelassen.

Von allen abgewendet

Das alles hat den Angeklagten misstraurisch gemacht. So misstraurisch, dass er sich auch von denen abwendete, die ihm eigentlich wohl gesinnt sind. Richter Teckemeyer machte das in seinem Urteil deutlich. „Sie sollten Verabredungen mit diesen Leuten einhalten.“ Ein Jahr Jugendstrafe auf Bewährung lautet das Urteil. Damit folgte das Gericht den Anträgen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft.

Wichtiger Ratschlag

Der Sudanese muss zudem Sozialstunden ableisten, eine Suchttherapie beginnen und sich einem Bewährungshelfer anvertrauen. Die eindringliche Bitte aller Beteiligten am Ende solle ihm wichtig sein, sagte Axel Teckemeyer und wiederholte das nochmals: „Lassen Sie die Finger vom Alkohol.“

Von Joachim Wilisch