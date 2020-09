Rathenow

Die Barhocker stehen auf dem Tresen, die Gläser seit Monaten poliert im Regal, die Musik ist verstummt. Seit einem halben Jahr hat im Tanzcafé Angel’s niemand mehr gefeiert. Die Tanzfläche im einzigen Tanzlokal der havelländischen Kreisstadt ist verwaist und wird es wohl noch einige Monate bleiben.

„Am 7. März hatten wir zum letzten Mal geöffnet“, erzählt Inhaber Manuel Ruschitzka. Der 40-Jährige betreibt das Traditionslokal seit 17 Jahren. In den letzten zwei Jahren hatte er im Sommer das Lokal für zwei Monate geschlossen, weil die Rathenower in der warmen Jahreszeit sich lieber im Garten treffen.

Anzeige

Eine sechsmonatige Pause gab es aber noch nie. Und schon jetzt ist klar, vorerst wird das Lokal auch nicht öffnen. Die Corona-Einschränkungen treffen die Veranstaltungsbranche besonders hart. Nach wie vor dürfen Clubs und Discotheken nicht öffnen.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit einem halben Jahr darf im Tanzcafé Angel's in Rathenow nicht mehr getanzt werden. Quelle: Christin Schmidt

„Ein Betrieb wäre mit den aktuellen Bestimmungen ohnehin nicht möglich. Tanzen mit Abstand ist schwierig, ganz zu schweigen von Unterhaltungen. Aufgrund der Musik rücken die Menschen automatisch näher zusammen, zumal auch viele zu uns kommen, um jemanden kennenzulernen. Mit Abstand ist all das nicht möglich“, macht Ruschitzka deutlich.

Für den Geschäftsmann geht die Zwangspause mit enormen Verlusten einher, denn die volle Miete für das Lokal im City Center ist weiterhin jeden Monat fällig. Fünf Angestellte, die nebenbei im Tanzcafé jobbten, musste er entlassen. Auch alle sieben DJ, die hier regelmäßig Discofox, Popmusik und Schlager spielten, müssen auf Einnahmen verzichten.

„Bis auf einen sind aber alle im Nebenjob als DJ tätig“, weiß Ruschitzka. Regelmäßig kommen nachfragen, wann es weitergeht, wann endlich wieder getanzt werden kann. „Ich kann da aber auch nicht mehr zu sagen, als das, was wir im Fernsehen oder in der Zeitung erfahren“, so der Unternehmer.

Gutes Sommergeschäft Dank vieler Touristen

Durch die Krise kommt er nur, weil er sein Unternehmen breiter aufgestellt hat und neben dem Tanzlokal auch zwei Eiscafés betreibt, eins im Rathenower City Center und eins in der Sankt Annen Galerie in Brandenburg/Havel.

In beiden lief das Sommergeschäft nach Zwangspause im Frühjahr gut. „Die hiesige Gastronomie hat davon profitiert, dass in diesem Jahr noch mehr Touristen in unserer Region Urlaub gemacht haben.

Ob sich damit alle über die Wintermonate retten können, da ist sich der Rathenower nicht sicher. In seinen Cafés mussten er die Plätze um die Hälfte reduzieren. In Rathenow kann er aktuell noch Gäste draußen bewirten, aber auch hier sorgen die Abstandsregeln dafür, dass weniger Gäste Platz haben.

Gäste beleidigen Mitarbeiter

Hinzu kommt, dass viele sich gegen die Vorschriften wehren. Egal ob es darum geht, sich wie vorgeschrieben in einer Liste einzutragen oder die Tische und Stühle nicht zu verrücken, um den Abstand einzuhalten. „Zum Teil beleidigen Gäste sogar meine Mitarbeiter oder verlassen erbost das Lokal, wenn wir sie darauf hinweisen, sich an die Vorgaben zu halten“, berichtet Ruschitzka.

Seit 22 Jahren ist er in der Gastronomie tätig und seit 2004 selbstständig. Er macht sich große Sorgen um seine Branche. „Besonders bedauerlich finde ich, dass es auch gesunde Unternehmen trifft. Ganz einfach weil ein Lokal, dass nur noch die halb so viele Plätze wie üblich bieten kann, schlichtweg nicht den nötigen Umsatz einfährt“, so der 40-Jährige.

Inhaber denkt auch ans Aufhören

Von seinen etwa 20 Angestellten in den Cafés musste er bisher keinen entlassen. Er glaubt auch nicht, dass es noch einmal einen solchen Lockdown wie im Frühjahr geben wird.

Ruschitzka rechnet maximal mit regionalen Schließungen über einen bestimmten Zeitraum. Ganz sorglos blickt er trotzdem nicht in die Zukunft. „Ich weiß nicht, wie es läuft, wenn wir die Gäste draußen nicht mehr bedienen können und drinnen mit halber Kapazität fahren“, so der Unternehmer.

Die Krise bringt ihn zum Nachdenken und natürlich hat er auch schon daran gedacht, das Tanzcafé ganz aufzugeben. „Zumal es ja auch derzeit überhaupt keine Perspektive gibt“, sagt Manuel Ruschitzka. Wenn es dazu kommt, würde Rathenow eine Traditionslokal verlieren, das über viele Jahrzehnte das kulturelle Leben der Stadt bereicherte.

Von Christin Schmidt