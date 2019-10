Rathenow

Die „Helden“ gehen an Schulen, um Kinder für Umwelt- und Tierschutz und soziale Themen zu begeistern, bewirtschaften in Rathenow einen Stadtgarten, sammeln Müll ein, pflanzen Bäume und engagieren sich in der Obdachlosenhilfe.

Viele sind ,stinknormal“

Woidke zeigte sich beeindruckt sowohl von der Vielfalt der Aktivitäten, als auch von der ansteckenden Fröhlichkeit und Begeisterung, mit der die „Helden“ bei ihren Aktionen unterwegs sind: „Es gibt viele Menschen wie Sie, die es ,stinknormal’ finden, sich ehrenamtlich nützlich zu machen und das Leben vieler zu verbessern.“

Wichtige Nachwuchswerbung

Trotzdem seien die Rathenower etwas Besonderes mit ihren Heldentaten, denn sie hätten die klare Botschaft: „Jeder kann ein stinknormaler Superheld sein.“ Woidke: „Damit werben sie für Nachwuchs im Ehrenamt und das ist enorm wichtig.“

Die Superhelden bei einer Aktion im Optikpark. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Der Geschäftsführer der auslobenden „nebenan.de-Stiftung“, Michael Vollmann, sagte: „Engagement, wie es schöner kaum sein könnte – bunt, laut, und mit Freude setzen die Superhelden sich keine Grenzen und neh-men unterschiedliche Bereiche in Angriff, die ihrer Meinung nach Superhelden brauchen. So werden Probleme sichtbar.“

Kollektives Schulterklopfen

Kartetschen-Bernd von den Superhelden ist begeistert: „Die Auszeichnung freut uns natürlich riesig. Wir halten freudestrahlend den Pokal in die Luft, klopfen uns kurz auf die Schulter und dann geht es aber auch schon weiter.“

Grüneres Umfeld

Man wolle aufzeigen, dass wirklich in Jedem ein „stinknormaler Superheld“ steckt, der sein persönliches Umfeld grüner, liebevoller und sozialer gestaltet kann. Die Umwelt, das Klima und das gemeinschaftliche Miteinander wollen gepflegt werden. Ganz wichtig ist natürlich, dabei nicht den Spaß aus den Augen zu verlieren.

Die Stinknormalen Superhelden mit Bürgermeister Felix Menzel (2.v.l.) und dem Schulleiter der Milower Grundschule, Christoph Küpper Quelle: Christin Schmidt

Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, die sich vielerorts für ihr lokales Umfeld einsetzen und das Miteinander stärken. Er wurde von der nebenan.de-Stiftung ins Leben gerufen und wird seit 2017 verliehen.

Bundesehrung in Berlin

In diesem Jahr haben sich über 800 Projekte beworben. Die Rathenower sind einer von 16 Landessiegern. Das Preisgeld beträgt 2000 Euro. Am 24. Oktober findet in Berlin die zentrale Preisverleihung statt. Dann werden die Bundessieger geehrt.

Von Joachim Wilisch