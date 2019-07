Rathenow

Die Straße, die durch das Gewerbegebiet Grünauer Fenn führt, soll noch in diesem Sommer fertig saniert werden. Es geht um den Abschnitt, der von der Firma Knake Naturstein bis zur Einmündung in die Straße „Am Stadtgut“ reicht. Der erste Abschnitt zwischen Knüppeldamm und der Firma Knake war bereits im Jahr 2017 saniert worden.

Nach Auskunft von Bauingenieur Axel Steinmetz, der die Straßensanierung plant, sollen die Arbeiten Mitte September beginnen. „Die Arbeiten werden einen Zeitraum von etwa vier Wochen in Anspruch nehmen“, sagt er.

650 Meter Straße werden saniert

Das Straßenstück ist rund 650 Meter lang. Dass etwas getan werden muss, sieht selbst der Laie. Die Oberfläche ist ein einziger Flickenteppich. Risse, Dellen, Absenkungen sind mit bloßem Auge erkennbar.

Im Zuge der Sanierung werden nach Auskunft des Planers zehn Zentimeter der Straßenoberfläche abgefräst. Und zwar nicht nur auf der genannten Hauptstrecke zwischen der Firma Knake und dem Stadtgut. Sondern auch in den vier Stichstraßen, die von der Hauptstrecke abgehen.

Stadt investiert 420000 Euro

Insgesamt wird auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern der Asphalt erneuert. Im Zuge der Oberflächensanierung werden außerdem die Kanaldeckel ausgetauscht. Rund 420 000 Euro hat die Stadt für dieses Vorhaben in den Haushalt eingestellt. Es ist in diesem Jahr das teuerste Sanierungsvorhaben im Straßenbereich.

„Wenn die neue Oberfläche asphaltiert wird, müssen Abschnitte der Straße voll gesperrt werden“, erklärt der Planer. Um die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten, werde die neue Deckschicht auf der 650 Meter langen Hauptstrecke an einem Samstag aufgetragen. „Notfalls wird bis in die Nacht gearbeitet, damit die Straße schnellstmöglich wieder frei gegeben werden kann“, so Steinmetz.

Bauingenieur Axel Steinmetz hat die Sanierung geplant. Quelle: Markus Kniebeler

Die Stichstraßen sollen dagegen werktags saniert werden. „Die Anwohner werden rechtzeitig über die genauen Termine informiert“, sagt Steinmetz. Ein erster Informationsbrief über das Bauvorhaben sei bereits verteilt worden.

Zweiter Anlauf

Eigentlich könnte die Straße schon fertig sein. Gleich nach Beendigung der Arbeiten am ersten Teilstück im Herbst 2017 sollte im darauffolgenden Frühjahr der zweite Straßenabschnitt saniert werden. Doch die Stadtverordneten nahmen das von der Verwaltung vorgeschlagene Vorhaben von der Prioritätenliste. Das bereits eingeplante Geld wurde umgeleitet, um die Ferchesarer Straße in Semlin mit einer Asphaltdecke zu versehen.

Die Sanierung im Grünauer Fenn ist nicht das einzige Straßenprojekt der Stadt in diesem Jahr. Im Norden der Stadt sollen drei unbefestigte Straßen mit einer so genannten Tränkdecke versehen werden. Davon erhoffen sich die Anwohner von Röntgen-, Liebig- und Humboldtstraße eine nennenswerte Reduzierung der Staubbelastung.

Außerdem sollen Betonplatten in der Ferdinand-Lassalle-Straße, der Karl-Gehrmann-Straße und im Birkenweg repariert werden.

Von Markus Kniebeler