Kein Schnee weit und breit: Das macht der Winterdienst ohne Winter

Rathenow

Das Einzige, was im Westhavelland derzeit an Schnee erinnert, ist der Salzberg auf dem Betriebsgelände der Straßenmeisterei Rathenow. Der weiße Haufen ist so beeindruckend groß, weil es in diesem Winter eben eines noch nicht gegeben hat: Schnee.

Und auch die Tage mit Frost sind überschaubar. Deshalb wurde in diesem Jahr auf den 230 Straßenkilometern, die von der Straßenmeisterei betreut werden, so wenig Salz gestreut wie selten zuvor. Und deshalb wirkt das Depot in der Salzhalle noch nahezu unangetastet.

Nur zwölf witterungsbedingte Einsätze

Zwölf Einsatztage des Winterdienstes stehen derzeit zu Buche. Er könne sich nicht an einen so ruhigen Winter erinnern, sagt Karsten Ziehm, der Leiter der Straßenmeisterei. „Schnee geschoben wurde noch kein einziges Mal“, sagt er. Überfrierende Nässe sei bei allen bisherigen Einsätzen der Grund für das Ausrücken der Streufahrzeuge ist.

Frank Mörke, Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rathenow, im gut gefüllten Salzlager auf dem Betriebsgelände in der Theodor-Storm-Straße. Quelle: Markus Kniebeler

Kein Vergleich zum Winter 2009/2010, als die Winterdienstler so oft unterwegs waren, dass die Streusalzvorräte knapp wurden. Aber die geringe Zahl der Einsätze bedeutet nicht, dass sich die Verkehrsteilnehmer sicher fühlen können. „Wenn wir eigentlich keinen Winter haben und es dann nachts doch mal friert, ist das besonders gefährlich“, so Ziehm. Denn weil niemand mit Glätte rechne, komme es zu Unfällen. Der 10. Dezember 2019 war so ein Tag. Da verloren in den frühen Morgenstunden im Westhavelland drei Autofahrer auf eisglatten Straßen die Kontrolle und landeten im Graben.

Zwölf Saisonkräfte eingestellt

Wie in jedem Jahr sind seit dem 15. Oktober zwölf zusätzliche Saisonkräfte bei der Straßenmeisterei im Einsatz, um bei Eis und Schnee die fest angestellten Straßenwärter zu unterstützen. Ohne diese Verstärkung könnte beispielsweise der Schichtdienst – bei Glätte rücken die ersten Streufahrzeuge bereits um 3 Uhr morgens aus – gar nicht organisiert werden.

Weil in diesem Winter bislang kaum gestreut und geräumt werden musste, bleibt Zeit für Pflegearbeiten. Quelle: Markus Kniebeler

Doch auch ohne Winter gibt es für die Aushilfen, deren Verträge bis Mitte April laufen, genügend zu tun. „Die Mitarbeiter sind im Tagesdienst für die Straßenunterhaltung im Einsatz“, sagt Ziehm. Und da gebe es jede Menge Arbeit. Im Grunde müsse er wegen des milden Winters dankbar sein, so der Chef der Straßenmeisterei. „Vieles, was im Sommer liegen geblieben ist, kann nun abgearbeitet werden.“

Zeit für Baumpflege

Der Winter ist die klassische Zeit der Baumpflege. Die Rathenower Straßenwärter sind für rund 10 000 Straßenbäume zuständig. Die werden ständig kontrolliert. In der vegetationsarmen Zeit, die am 1. November beginnt und Ende Februar endet, sind Schnitt- und Fällarbeiten erlaubt.

Auch um die Gehölze am Straßenrand und die Bankette kümmern sich die Aushilfskräfte. Die Leitpfosten müssen gerichtet und gereinigt werden, und auch die Verkehrsschilder werden, wenn nötig, sauber gemacht.

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Ob die milden Winter die Regel werden, kann derzeit natürlich niemand voraussagen. Karsten Ziehm hätte aus den oben genannten Gründen nichts dagegen. Allerdings hält er sich mit Prognosen zurück. „So lange ist es nun auch noch nicht her, dass unsere Winterdienstler richtig viel zu tun hatten.“

Im bereits erwähnten Winter 2009/2010 waren die Männer in Orange im Westhavelland wochenlang im Einsatz, um Eis und Schnee von Straßen und Wegen zu beseitigen. Und im Jahr 2013, so erinnert sich Karsten Ziehm, sei ein Kollege aus Bayern, der zu Besuch weilte, aus dem Staunen nicht herausgekommen. Während in seiner Heimat kein Schnee lag, sei ganz Norddeutschland von einer weißen Schicht bedeckt gewesen.

Von Markus Kniebeler