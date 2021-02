Havelland

Der heftige Wintereinbruch hat die ersten Kritiker auf den Plan gerufen. Anrufer in der MAZ-Redaktion beschwerten sich darüber, dass der Schnee auf den Straßen nicht richtig weggeräumt worden sei. Sogar auf Landes- und Bundesstraßen sei es nicht gelungen, die Glättegefahr zu bannen. „Kein Wunder, wenn auf den Einsatz von Streusalz verzichtet wird“, giftete einer.

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow, weist die Vorwürfe empört zurück. „Wer so etwas behauptet, der hat keine Ahnung“, sagt er. Seit Freitag sei alles verfügbare Personal im Einsatz, um die 230 Kilometer Landes- und Bundesstraßen frei zu bekommen. „Die Männer fahren 12-Stunden-Schichten und gehen bis an die Belastungsgrenze“, so Ziehm. Ihnen Untätigkeit oder Unfähigkeit vorzuwerfen, sei unverschämt.

Anzeige

Wind und Kälte erschwerten den Einsatz

Ziehm streitet nicht ab, dass der Schnee sich auf den Straßen länger gehalten habe als erwünscht. Dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen habe der heftige Wind am Sonntag und Montag dazu geführt, dass der Schnee immer wieder auf bereits geräumte Straßenabschnitte geweht worden sei. Dagegen hätte auch eine doppelt so starke Besetzung nichts tun können.

Außerdem habe man wegen der niedrigen Temperaturen nicht, wie sonst üblich, Natronlauge einsetzen können. Bei Temperaturen unter minus 6 Grad bestehe die Gefahr, dass die Lauge gefriere und für zusätzliche Glätte sorge. Deshalb habe man Trockensalz gestreut. Dessen Wirkungsgrad sei aber bei extremen Minustemperaturen eingeschränkt. Der Vorwurf, es sei überhaupt nicht gestreut worden, sei falsch. Von der ersten Fahrt am Freitag an sei Salz aufgebracht worden.

Auch für die Tatsache, dass die Bundesstraßen im Nachbarkreis schneller frei gewesen seien, gebe es einen Grund. „In Sachsen-Anhalt wird das wirkungsvollere Magnesiumchlorid gestreut“, so Ziehm. Dazu fehlten in der Rathenower Straßenmeisterei die technischen Möglichkeiten.

Von Markus Kniebeler