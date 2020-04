Straßenschaden wird repariert

Rathenow

Immer wieder beobachtet Eberhard Alrich wie ältere Menschen versuchen, mit einem Rollator die Stufen vom Gehweg an der Bushaltestelle in Rathenow Ost zum Gelände des Lidl-Marktes zu überwinden. „Kann man hier nicht eine Rampe oder Ähnliches anbringen, so dass sich die Menschen nicht so quälen müssen?“, fragt Alrich. Wie Rathenows Pressesprecherin erklärt, ist die Zuwegung an dieser Stelle Sache des Eigentümers und liegt nicht in der Verantwortung der Stadt. Eine Antwort der Supermarktkette steht derweil noch aus.

Und noch ein Problem meldet der Mann. Etwa 50 Meter hinter der Einfahrt in den Philosophenweg vom Friedrich-Ebert-Ring aus kommend, gibt es ein recht großes Loch in der Straße. „Hier sind einige Platten herausgebrochen, das sollte sich die Stadt mal anschauen“, erklärt Eberhard Alrich. Den Schaden hat die Stadtverwaltung bereits aufgenommen. „Für die Beseitigung liegt dem Betriebshof bereits ein Auftrag vor. Die Mitarbeiter werden sich um die Reparatur kümmern“, verspricht Anne Kießling.

Ärgerlich und immer wieder Thema am Lesertelefon ist das Abladen von gelben Säcken an Orten, wo gar kein Abholtermin ansteht. Das hat Joachim Wilisch, MAZ-Leser aus der Puschkinstraße festgestellt. Mehrmals in der Woche stellen Unbekannte vor den Häusern gegenüber dem alten Askania-Grundstück gelbe Säcke ab, die da nicht hingehören. Die Stadt muss die Säcke abholen. Damit nicht genug, in vielen Fällen sind in den Säcken Gegenstände, die hier nicht hinein gehören.

Ähnliches hatten in den vergangenen Monaten auch schon Bewohner in der Forststraße festgestellt. Auch hier wird – immer vor einem Haus – Müll im gelben Sack abgeladen.

