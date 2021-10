Stromkasten in Rathenow beschmiert und auf frischer Tat ertappt

Rathenow

Am Sonntagmorgen wurde ein 21-Jähriger dabei beobachtet, wie er mittels Permanentmarker, verschiedene Schriftzüge auf einem Stromkasten in der Schopenhauerstraße in Rathenow aufbrachte.

Polizeibeamte, die zum Tatort geschickt wurden, konnten die Person stellen und die Tatmittel sicherstellen. Dabei entdeckten die Beamten außerdem eine kleine Menge Betäubungsmittel bei der Person.

Diese wurden dann ebenfalls sichergestellt. Gegen den Beschuldigten werden nun mehrere Strafverfahren geführt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Von MAZonline