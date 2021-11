Nennhausen

Die Nennhausener hatten sich schon gewundert, als plötzlich auf einem Feld am Ende der Buckowerstraße junge Männer und Frauen anfingen, zu graben. Wie sich schnell herausstellte, waren das zehn Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie haben hier ihre Projektwochen mit Ausgrabungen verbracht.

Scherben und alte Sachen sind sein Ding

Schon lange hatte der Nennhausener Jan Liebrecht ein Auge auf dieses Feld gehabt. Jan Liebrecht sammelte schon seit seinem 13. Lebensjahr Scherben und alte Sachen, die er in der Gegend um Nennhausen fand. Er hat einige Praktika beim Landesdenkmalschutz in Brandenburg gemacht. Heute ist er nicht nur Student für Grabungstechnik-Feldarchäologie, sondern auch ehrenamtlicher Denkmalpfleger.

„Ich habe immer wieder nach dem Pflügen auf dem Feld Glasstücke gefunden, die mich nicht wieder losließen. Dann fand ich auch noch zwei Fibeln. Eine Fibel ist sowas wie eine Sicherheitsnadel zum Zusammenhalten von Kleidungsstücken. Nur halt schmuckvoller und älter. Dann habe ich mir Luftbilder angeschaut und dachte so, das könnte was Interessantes sein“, so Jan Liebrecht.

Auf den Weg gemacht zur Begutachtung

Mit seinen Erkenntnissen suchte Jan Liebrecht seinen Professor auf. „Jan erzählte mir von den Funden und zeigte mir dann eine seiner gefundenen Fibeln. Wir machten uns mit einigen Studenten im Frühjahr zu einer Begehung auf den Weg. Nach der Begutachtung des Feldes beschlossen wir, im Herbst hier unsere Projektwochen zu verbringen“, so Prof. Dr. Thomas Schenk.

Also kamen vor zwei Wochen zehn Studenten des Studienlehrgangs Grabungstechnik-Feldarchäologie nach Nennhausen und machten sich auf die Suche nach dem Verborgenen in der Nennhausener Erde. „Wir rechneten damit, auf eine alte Begräbnisstätte zu stoßen und vielleicht ein paar gut erhaltene Urnen freizulegen. Alles deutete darauf hin“, so Prof. Dr. Thomas Schenk.

Siedlung statt Begräbnisstätte

Was dann zum Vorschein kam, war allerdings etwas anderes als vermutet. Die Studenten legten zwar keine Begräbnisstätte frei, dafür aber den Teil einer Siedlung aus der Zeit der Völkerwanderung circa 400 bis 500 nach Christi.

„Wir haben eine Feuerstelle freigelegt. Auch einige Bodenverfärbungen deuten auf Pfähle hin. Dadurch können wir recht sicher sein, dass es sich um ein Grubenhaus handelt“, so Prof. Dr. Thomas Schenk. Ein Grubenhaus ist in den Boden eingetieft und mit einem schlichten Satteldach auf Pfählen versehen. „Archäologisch sind Grubenhäuser durch Pfostengruben in Verbindung mit größeren Verfärbungen im Boden nachzuweisen, welche die Auffüllung des vormals ausgeschachteten Innenraums anzeigen. diese Verfärbungen haben wir auch hier entdeckt“, so Prof. Dr. Thomas Schenk.

Grubenhaus für Textilherstellung

Die Grubenhäuser dienten für die Menschen damals aber nicht als Wohnung. „Die Grubenhäuser wurden damals handwerklich genutzt. So glauben wir, dass dieses Grubenhaus hier der Textilherstellung diente. Dort befand sich wahrscheinlich ein Webstuhl. Er setzte sich zusammen aus zwei senkrecht stehenden Pfosten und einem Querbalken. An dem Querbalken haben die Webfäden heruntergehangen. Damit diese straff hängen, wurden Webgewichte an den Enden der Webfäden gehangen“, so Prof. Dr. Thomas Schenk.

Kaum hatte der Professor die Worte ausgesprochen, meldet sich schon ein Student, der gerade ein Webgewicht freigelegt hat. Außerdem fanden die Studenten im Grubenhaus noch drei Spinnwirtel. „Das unterstreicht unsere Annahmen, was die Textilproduktion betrifft, nochmals. Vor einigen Tagen haben wir sogar einen Knochenkamm gefunden. Solch ein Fund ist schon weitaus seltener“, so der Professor.

Einer, der gerade einen Teil eines Tierhorns freigelegt hat, ist Heiko Lange aus Bremen. Tiere waren damals nicht nur Nahrung. Aus den Tierresten wie Knochen wurden auch Werkzeuge gefertigt. „Mir macht das hier richtig Spaß. Ich habe gerade einen Spross eines Hirschgeweihs freigelegt. Ich habe schon viele tierische Reste hier gefunden. Teils von Wild, aber auch von Haustieren“, so Heiko Lange.

Stelle noch nicht archäologisch erfasst

Was die Ausgrabung in Nennhausen ans Tageslicht gebracht hat, ist auch insofern besonders, da über diese Siedlung nirgendwo im Archiv etwas bekannt ist.

Auch ist die Stelle noch nicht archäologisch erfasst und dokumentiert. „Wir nehmen jetzt alle Daten digital auf und dokumentieren alle Funde. Wenn wir dann am Montag oder Dienstag fertig sind und alles dokumentiert haben, wird alles wieder zugeschüttet“, so Prof. Dr. Thomas Schenk.

Dass die Ausgrabungsstätte noch mal aufgemacht wird und die wahre Größe der Siedlung jemals untersucht wird, bleibt aber unwahrscheinlich. Das kostet nach den Angaben des Professors leider zu viel Geld. Dafür ist der Fund dann doch nicht von so großer Bedeutung. Für die Studenten war es aber eine wichtige Erfahrung, die sie in den Projektwochen gemacht haben.

Von Jürgen Ohlwein