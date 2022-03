Rathenow

Veränderungen in der Besetzung der Rathenower Stadtverordnetenversammlung. Die Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Die Partei gibt es nicht mehr. Nachdem Marcel Böttger aus der Partei Die Linke aus und in Die Partei eingetreten ist, können beide nun eine eigene Fraktion bilden.

Am vergangenen Mittwoch legte nun der SPD-Stadtverordnete Heinz-Walter Knackmuß sein Mandat nieder. „Am 9. März habe ich dem Sitzungsdienst gegenüber schriftlich bekannt gegeben, dass ich mein Mandat als Stadtverordneter aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen werde“, so Heinz-Walter Knackmuß.

Heinz-Walter Knackmuß legt sein SVV Mandat in Rathenow nieder.. Quelle: Uwe Hoffmann

Er habe derzeit als Vorsitzender des Förderkreises zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow sehr viel zu tun. „Und so schaffe ich die zweite zeitintensive ehrenamtliche Tätigkeit als Stadtverordneter nicht mehr.“

Heinz-Walter Knackmuß war zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und war Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen für Wirtschaft und Bildung.

Sebastian Lodwig verzichtet auf den Platz. Quelle: Uwe Hoffmann

Auf der ersten Nachrückerposition stand nach der Kommunalwahl 2019 der inzwischen verstorbene Alfred Mantau. Gefolgt von Sebastian Lodwig, der für die SPD zur Bürgermeisterwahl am 6. März antrat. An nächster Stelle stünde dann die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Kathrin Großmann. Damit hatte Sebastian Lodwig die Chance in die SVV nachzurücken.

Zeichen für die Zukunft

Das wäre auch ein Zeichen für eine mögliche weitere Kandidatur als Bürgermeister gewesen. Lodwig ist noch jung und hätte eventuell an die Fraktionsspitze aufrücken können.

Kathrin Großmann ist neu in der SVV, Quelle: Uwe Hoffmann

Aber der SPD-Ortsverein Rathenow hat sich darauf verständigt, dass Lodwig verzichtet und stattdessen die Ortsvereinsvorsitzende Kathrin Großmann nachrückt. Bisher war Kathrin Großmann als sachkundige Einwohnerin im Bildungsausschuss. Kathrin Großmann arbeitet beim Verein Kleeblatt. Die nächste Stadtverordnetensitzung ist am 27. April.

Von Uwe Hoffmann