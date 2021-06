Subotnik am Metallgatter in Steckelsdorf

Steckelsdorf

Es ist heiß, die Sonne gibt alles und auf dem Campingplatz am Steckelsdorfer See reihen sich Personenwagen, Wohnwagenanhänger und Campingmobile. Großer Andrang. Ein heißes Wochenende steht bevor.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitglieder des Steckelsdorfer Ortsbeirates, des Heimatvereins und der Freiwilligen Feuerwehr haben sich am Seeufer versammelt, vor dem Zaun, der den Uferweg zum Campingplatz und zum Badestrand abgrenzt. Der Strand ist nur spärlich belegt. Vor dem Tor haben einige Familien ihre Decken ausgebreitet.

Idylle am Steckelsdorfer See. Quelle: Joachim Wilisch

Den Badestrand dürfen sie nicht nutzen. Der Betreiber des Campingplatzes begründet es mit der Corona-Verordnung. Er habe keinen Überblick, wer sich auf dem Gelände des Campingplatzes befinde.

Kein Weg hinein

Das stimmt. Allerdings glaubt Ortsvorsteher Corrado Gursch, dass der Betreiber gar nicht mehr vor hat, den Badestrand für Einheimische freizugeben. Gursch weiß, dass der Strand zum Campingplatz gehört. „Aber vor Corona und bis der Zaun stand durften auch Steckelsdorfer das Gelände mitnutzen.“ Darüber werde er nachdenken, wenn die Corona-Vorschriften keine Registrierung mehr vorsehen, hatte der Campingplatzbetreiber bereits früher wissen lassen.

Arndreas Kubale mit dem Rasentrimmer. Quelle: Joachim Wilisch

Zum Wochenende traf sich ein Teil der aktiven Steckelsdorfer Dorfgemeinschaft, um den Rundwanderweg freizuschneiden. Andreas Kubale hatte seinen Rasentraktor am Seeufer zum westlichen Ende des Campingplatzes geparkt und kämpfte sich mit einem Trimmer durchs Gebüsch. Von der Ostseite her hatten weitere Helfer bald den Badestrand erreicht. Vor dem Tor arbeiteten sie mit Schaufel, Spaten und Rechen.

Das Gesprächsangebot

Ortsvorsteher Corrado Gursch versteht die Aktion als Gesprächsangebot: „Wir sind keinesfalls an Auseinandersetzungen interessiert.“ Allerdings habe sich die Situation in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Höhepunkl war die Sitzung des Ortsbeirates, bei der die unterschiedlichen Meinungen aufeinander prallten. Sogar ein Gesprächsangebot von Bürgermeister Ronald Seeger schlug der Campingplatzbetreiber aus.

Steht der Metallzaun auf Gemeindeland? Quelle: Joachim Wilisch

Es geht dabei auch um einen Zaun, mit dem der Campingplatzbetreiber das Seeufer samt Uferweg vom Gelände des Platzes mit dem Badestrand abgrenzt. Corrado Gursch zeigt einen Holzzaun, der etwas hinter dem neuen Metallgatter zu sehen ist. „Meiner Meinung bildet dieser Holzzaun die Grundstücksgrenze des Campingplatzes ab“, sagt er. Der Zaun stehe mithin ein Stück weit auf Gemeindeland.

Zudem handelt es sich vorläufig um einen Schwarzbau. Da der Zaun im Außenbereich ist, hätte ein Bauantrag gestellt werden müssen. Das geschah erst nachträglich. Diesen später eingereichten Antrag lehnte die Kreisbaubehörde ab.

Mehr Platz für Wanderer

Und plötzlich entdeckten die Helfer bei dem Arbeitseinsatz eine Kamera, die an einem Holzgebäude befestigt ist. „Es ist nicht ganz klar, was diese Kamera aufnimmt“, so Corrado Gursch. Spaziergänger dürfe sie nicht erfassen.

Wer um den See wandern will, hat dafür seit dem Wochenende und dem Arbeitseinsatz wieder mehr Platz. Gursch hofft weiter auf eine Verständigung mit dem Campingplatzbetreiber. „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt“, sagt er. Und Andreas Kubale fügt hinzu: „Der Dorffrieden soll nicht gestört werden. Wir gehen gerne auf den Campingplatzbetreiber zu.“

Von Joachim Wilisch