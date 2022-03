Die ASB-Rettungstaucherstaffel Havelland hat am Donnerstag die Suche nach einer vermissten 82-Jährigen in Havelberg unterstützt. Auch die Drohnenstaffel der Rathenower Feuerwehr unterstützte die Kollegen in Sachsen-Anhalt. Die Frau gilt auch am Freitag weiterhin als vermisst.