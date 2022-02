Rathenow

Seit Monaten diskutiert die Stadt Rathenow über die Schaffung einer Stelle für Suchtkoordination. Seit Mittwochabend ist klar, die havelländische Kreisstadt bekommt diese Stelle. Das haben die Stadtverordneten in der Sitzung im Kulturzentrum einstimmig beschlossen.

„Im Stellenplan der Stadt Rathenow wird die Stelle ,Suchtkoordinator/in’ eingefügt. Der Bürgermeister wird beauftragt, zeitnah und mit der Ausschreibung der Stelle den Fraktionen einen Vorschlag zur Eingruppierung in eine Entgeltgruppe zu unterbreiten“, heißt es in dem Antrag, den die Fraktionen Die Linke, CDU, SPD und FDP/Freie Wähler Rathenow gemeinsam eingereicht hatten. Am Ende wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Einstimmig Entscheidung für eine neue Stelle

„Wichtig ist, dass die Stelle langfristig und dauerhaft besetzt wird. Deshalb ist die Schaffung einer festen Personalstelle die richtige Entscheidung“, erklärte der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Daniel Golze.

Besonders glücklich über diese Entscheidung ist Notfallsanitäter Rayk Sommer. Seit Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in der Suchtprävention und macht immer wieder darauf aufmerksam, dass die Kreisstadt ein erhebliches Drogenproblem hat. „Ich freue mich riesig über diesen dringend notwendigen Schritt in die richtige Richtung. Heute haben die Abgeordneten mit ihrer einstimmigen Entscheidung klar gemacht das sie die Notwendigkeit erkannt haben“, so Sommer nach der Abstimmung.

Notfallsanitäter Rayk Sommer engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der Suchtprävention. Quelle: Christin Schmidt

Rathenow könne nun ein beispielhaftes Modell dafür sein, wie das Thema Sucht und Drogen als Unterrichtsfach in Grund- und weiterführenden Schulen etabliert werden kann. Ehrenamtliche und hauptamtliche Projekte und Kompetenzen können gezielt gesteuert und Projekte vorangetrieben werden. Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit wird ein deutliches Zeichen setzen. Da die Stelle dauerhaft anzulegen ist, bedeutet das eine nachhaltige und wichtige Investition in die Sicherheit und Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Für mich persönlich ein Herzenswunsch dem wir heute ein beachtliches Stück näher gekommen sind.“

Von Christin Schmidt