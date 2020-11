Rathenow

Das nennt man eine Verwandlung: Da nimmt man von der novembergrauen Berliner Straße, in der die coronageplagten Menschen mit gesenktem Blick und gesunkenem Mut ihrer Wege gehen, ein paar Stufen – und schon steht man in einem Reich der guten Laune und des Überflusses. Freundliche Farben, Gute-Laune-Musik und süße Schlemmereien, die man im Schlaraffenland erwartet hätte: Willkommen in Kitty’s Candy World.

Und dann: Auftritt Kitty. Rockabilly-Kleid, Blume im hochtoupierten Haar, im Hintergrund röhrt Bill Haley. Fehlt nur noch, dass James Dean aus einer Nische tritt. Aber so weit kommt es dann doch nicht.

Ein Stück Amerika in Rathenow

Seit dem 2. November kann man sich – mitten im Rathenower Stadtzentrum – in das Amerika der 50er-Jahre zurückkatapultieren lassen. Kitty alias Katharina Mirsch macht’s möglich.

Seit sie denken kann, ist die 43-Jährige verliebt in jene Epoche der US-Geschichte, in der die Autos Heckflossen hatten und die Männer Tolle trugen. Und jetzt hat sie ihre Liebe zum Beruf gemacht. Kitty’s Candy World ist ein Café mit angeschlossenem Laden, in dem man Dinge konsumieren kann, vor deren Genuss jeder Diätberater warnt. Die aber trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – richtig Spaß machen.

Mittelpunkt des Ladens ist die Theke. Ein Blick auf die Auslage lässt das Herz jeder Naschkatze höher schlagen. Will man zuerst die Cupcakes mit Schoko-Kirsch-Füllung probieren? Oder jene mit Erdnussbutter-Creme? Oder doch lieber ein Stück vom Carrot-Cheese-Cake und dann noch einen Becher mit Keksteig zum Löffeln für auf den Weg? Mit Erdbeersauce? Oder mit Schoko-Topping?

Die sprichwörtliche Qual der Wahl – hier erlebt man sie hautnah. Gut, dass man wiederkommen kann, um sich der süßen Versuchung erneut auszusetzen.

Ein Traum geht in Erfüllung

Katharina Mirsch, in Milow aufgewachsen, 27 Jahre als Friseuse in Premnitz gearbeitet und vor einem Jahr nach Rathenow gezogen, ist die Freude über ihren neuen Arbeitsort anzumerken. „Ich habe mir einen Traum erfüllt“, sagt sie. „Und ich hoffe, dass ich ich die Kunden mit meiner Freude anstecken kann.“

Allerdings war diese Freude kurzzeitig getrübt. Genau am Tag der Eröffnung vor knapp drei Wochen trat der coronabedingte Teil-Lockdown in Kraft. Vorerst aus der Traum vom Frühstückscafé. Keine Pancakes mit Ahornsirup, keine Bagels, kein Bacon & Eggs. „Wir haben eröffnet und mussten das Café gleich schließen“, sagt Katharina Mirsch.

Alles zum Mitnehmen

Verschoben hat sie die Eröffnung dennoch nicht. Denn all die Leckereien, die in der Auslage liegen, kann man mitnehmen. Und einen frisch gebrühten Kaffee dazu. Außerdem gibt es noch den Candy-Bereich, in dem typisch amerikanische Süßigkeiten um die Gunst der Kunden wetteifern. Zuckerstangen, Jelly Beans, Marshmallows und Kekse mit Erdnussbutterfüllung.

Die Ware bezieht Miss Kitty von einem Spezialhändler. Und wenn amerika-affine Kunden besondere Wünsche haben, können sie diese in eine Liste eintragen. „Wir versuchen dann, die Wünsche bei der nächsten Bestellung zu berücksichtigen.“

Täglich wird gebacken

Wenn Katharina Mirsch „wir“ sagt, dann meint sie sich und Christin Böttcher. Die gelernte Köchin sorgt dafür, dass die Theke immer gut gefüllt ist. Täglich backt sie frisch, und immer lässt sie sich etwas Neues einfallen. Den Kuchenteig zum Löffeln etwa, der hierzulande noch unbekannt sein mag, sich in Amerika – wo sonst – aber längst großer Beliebtheit erfreut.

So lange der Lockdown andauert, wollen die beiden Frauen den Laden alleine schmeißen. Sobald der Cafébetrieb wieder erlaubt ist, sollen zusätzliche Kräfte eingestellt werden.

Mit den ersten Wochen als Selbstständige ist Katharina Mirsch ganz zufrieden. „Die Leute sind neugierig, und es hat alles ohne große Probleme geklappt.“ Dass der Start – sieht man von den coronabedingten Einschränkungen ab – so reibungslos funktioniert hat, liegt auch an der professionellen Begleitung. In der Phase vor der Gründung wurde Mirsch vom Regionalen Lotsendienst für Existenzgründer im Landkreis Havelland unterstützt. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt sie.

Kleine Aktionen geplant

Mit kleinen Aktionen will sie in den kommenden Wochen die Neugier der Rathenower wecken. Am 5. Dezember etwa können Kinder ihre geputzten Stiefel vorbeibringen und am Folgetag –gefüllt mit einer kleinen Überraschung – wieder abholen. Auch für die kommende Thanksgiving-Woche hat sie schon Pläne. Und im Dezember wird sie eine kleine Theke vor ihrem Laden aufbauen, um Glühwein zu verkaufen und –vielleicht – Zuckerwatte.

Miss Kitty hat viel vor und will noch mehr erzählen, da meldet sich ihr Telefon. Klingelton: Elvis, Jailhouse Rock. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen.

