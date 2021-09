Rathenow

Mit einem breiten Grinsen kommen Jamal und Mohammed aus dem kleinen, dunklen Raum, der in einem großen Truck verbaut ist. Die beiden Schüler sind begeistert, ihre Augen leuchten. „Das war geil, irre“, ruft Jamal seinen Mitschülern entgegen.

Kaum zu glauben, dass der 16-Jährige sich gerade mit der Berufsvorbereitung beschäftigt. Jamal, Mohammed und alle weiteren Schüler der 8. bis 10. Klasse der Rathenower Duncker-Oberschule kommen gerade in den Genuss, den Edeka-Talente-Truck zu testen und so eine besondere Form der Berufsorientierung zu erleben.

Am Dienstag und Mittwoch machte der Truck Halt vor der Schule und lud die Mädchen und Jungen von 7.30 bis 15.30 Uhr dazu ein, in die Jobwelt des Unternehmens einzutauchen und zwar auf eine besonders unterhaltsame und interaktive Art und Weise.

„Wir haben hier das kleinste, verbaute 4D-Kino der Welt“, erklärte Jan-Manfred Sachse, Edeka-Mitarbeiter im Bereich Ausbildung und Marketing. Er erklärte den Schüler die einzelnen Stationen im Truck und stand zusammen mit zwei Kollegen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Die Schüler konnten unter anderem eigenständig am Bildschirm einen Burger kreieren und zwar unter Vorgabe eines bestimmten Budgets. An der virtuellen Frischetheke sollten sie Kunden bedienen, an einer weiteren Station – einer Kasse – Lebensmittel einscannen und auch das Gewicht von Produkten schätzen, war eine Aufgabe.

Mit der VR-Brille im Smoothie-Rider

Besonders begeistert zeigten sich die Schüler von der Frischebox, dem Smoothie-Rider und dem 4D-Kino. In der Frischebox durften die Schüler sich spielerisch austoben und verschiedene Produkte am Bildschirm auffangen. Und was erlebt man im Smoothie-Rider, eine Art Fass, das auf einem beweglichen Sockel steht und die Schüler ordentlich durchschüttelt?

„Sie sind jetzt quasi eine Orange und erleben den Weg der Frucht von der Ernte über die Produktion bis zum fertigen Produkt der Smoothies. Über eine VR-Brille läuft ein Film, der mit den Bewegungen der Kapsel synchronisiert ist. So können die Schüler die Produktionsschritte nachempfinden“, erklärte Sachse.

Im 4D-Kino erlebten sie eine Reise durch die Unternehmenswelt. Wo werden welche Produkte angebaut? Mit welchen Unternehmen kooperiert Edeka? „Es geht auch auf Hoher See. Man taucht unter Wasser, schwimmt mit Delfinen und flüchtet vor einem Hai, dabei wird man auch ein wenig nass“, verriet Jan-Manfred Sachse.

Der Sitz, auf dem die Schüler den Film verfolgten, ist hydraulisch und bewegt sich passend zu den Bildern hoch, runter links und rechts. Ein Spaß ähnlich wie in einem Freizeitpark. Allerdings sollten die Schüler hier auch dem Inhalt Aufmerksamkeit schenken, denn zu jeder Station gilt es einzelne Fragen zu beantworten und sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen.

Von Berlin und Potsdam nach Rathenow

„Die Grundidee des Ganzen ist, dass hier innovativ dargestellt wird, welche Aufgaben im Rahmen eines Praktikums oder einer Ausbildung auf die Schüler zukommen. Sie sollen sich einfach spielerisch ausprobieren und erfahren, was möglich ist“, so Sachse.

Seit sechs Wochen ist der Talente-Truck unterwegs, zuletzt durften Schüler in Berlin und Potsdam das Angebot nutzen. Das komme bei den künftigen Auszubildenden so gut an, dass sich einige mit genauen Vorstellungen und einem festen Berufswunsch nach dem Besuch des Trucks noch einmal umentschieden hätten und nun eine Job im Einzelhandel anstreben würden, berichtete Sachse.

30 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten

Die Auswahl jedenfalls ist groß. Rund 30 Ausbildungsmöglichkeiten von einer Lehre zum Einzelhandelskaufmann bis zum Dualen Betriebswirtschaftsstudium im Bereich Food-Management. Der Talente-Truck gewährt den Schülern deshalb nicht nur einen Einblick in die Welt des Lebensmitteleinzelhandels, er zeigt ihnen auch verschiedene berufliche Perspektiven auf.

Zudem haben die Jungen und Mädchen am Ende die Möglichkeit, eine interaktive Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz abzugeben. Jamal und Mohammed haben das zwar nicht getan – sie wissen bereits, was sie nach der Schule machen wollen, Notfallsanitäter und IT-Spezialist – die Tour durch den Truck fanden die beiden 16-Jährigen dennoch großartig.

Begeistert zeigte sich auch Lehrerin Jana Brandstäter, die es sich genau wie einige andere Lehrkräfte nicht nehmen ließ, einzelne Stationen selbst zu testen. Mit einer VR-Brille auf der Nase tauchte sie in die Welt einer Orange ein und ließ sich mit einem Lachen im Gesicht ordentlich durchschütteln. „Irre, wirklich toll. Erst hing ich auf dem Feld und dann lag ich im Regal“, berichtete Brandstäter. So macht Berufsorientierung Spaß.

Von Christin Schmidt