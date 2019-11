Taucherstaffel holt Steinplatten aus der Stadthavel

Rathenow

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatte die Taucherstaffel des Ortsverbandes Rathenow des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) vor wenigen Tagen. Vier Mitglieder dieser Staffel, die dem Landkreis Havelland unterstellt ist, haben den entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass mehrere große, schwere Steinplatten aus der Stadthavel geborgen werden konnten.

Zur Galerie Rettungstaucher des ASB Rathenow haben sieben schwere Steinplatten aus der Stadthavel geborgen.

Der Ausgangspunkt dafür war ein Amtshilfeersuchen der Stadt Rathenow, erklärt Rayk Sommer, der Leiter der Taucherstaffel. Vermutlich jüngere Leute hatten vor einiger Zeit diese Platten, die eigentlich die Sitzflächen von Bänken am Alten Hafen waren, in das nahe Wasser geworfen. Man wusste, dass einige gleich von der Kaimauer aus ins Wasser gerieten. Andere Platen waren aber von den bislang unbekannten Tätern extra auf die Kirchbergbrücke getragen und von dort oben ins Wasser geworfen worden.

Die Stadt hatte die Taucher um Hilfe gebeten, weil die Fahrrinne im Alten Hafen und vor der Sportbootschleuse immer wieder mal bei den entsprechenden Witterungsbedingungen Flachwasser führt. Dann würde die Gefahr bestehen, dass vorbei fahrende Boote und Schiffe durch die Platten beschädigt werden. Insbesondere würde es um die Antriebsschrauben gehen.

Bauhof mit Kran

Vertreter der Taucherstaffel hatten im Vorfeld des Einsatzes mit Fachleuten des Bauhofs der Stadt gesprochen, um die Details abzustimmen, berichtet Rayk Sommer. Die Taucher hätte ihre technischen Hilfsmittel für den Einsatz unter Wasser zur Verfügung gestellt. Der Bauhof rückte mit einem Kran an, um die bis zu 150 Kilogramm schweren Platten auch fachgerecht aus dem Wasser zu heben und für den Abtransport verladen zu können.

Der Bergungseinsatz selbst konnte nach der Vorbereitung dann relativ zügig vonstatten gehen, weil das Wasser der Stadthavel in diesen Tagen wegen der Witterungsbedingungen verhältnismäßig klar war. Die Sicht sei „hervorragend“ gewesen. So konnten die Steinplatten schnell gefunden und geborgen werden.

Bis zu 150 Kilo schwer

Insgesamt sieben Granitplatten mit einem Gewicht zwischen 100 und 150 Kilogramm sind an Land geholt worden. Bereits nach rund 90 Minuten ist der Einsatz abgeschlossen worden, weil die Sicht so außergewöhnlich gut war. Das Wasser in diesem Bereich war zu der Zeit zwischen 2,50 und drei Meter tief.

Die Taucher haben zunächst mit vereinten Kräften Spanngurte unter den jeweiligen Steinplatten hindurch gezogen, berichtet Rayk Sommer. Weil der Boden relativ weich war, sei das nicht so schwierig gewesen. Mit Hilfe der Spanngurte wurden die Platten dann am Kranhaken festgemacht und an Land gehoben.

Viel Müll im Wasser

Es komme recht häufig vor, dass Müll ins Wasser geworfen wird, teilt der Taucher mit. Bei jedem Einsatz würden die Taucher immer auch gleich vorgefundenen Abfall mit nach oben nehmen, weil sie dadurch gefährdet werden können. Fahrräder und Einkaufswagen würden immer wieder auf dem Grund der Stadthavel gefunden. Besonders bei schlechter Sicht, die fast immer im Sommer wegen Schwebeteilchen und Algenwuchs herrscht, ist Müll im Wasser für die Rettungstaucher eine echte Gefahr.

Erst Ende September hatte die Taucherstaffel in jedem Bereich der Stadthavel einen sehr ernsten Einsatz gehabt, nachdem ein älterer Mann eines Abends mit seinem Auto beim Rückwärtsfahren in die Havel gestürzt war. Er konnte aus dem im Wasser befindlichen Fahrzeug gerettet werden, verstarb aber einige Tage später an den Folgen.

Von Bernd Geske