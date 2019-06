Premnitz

Das Vergnügen der Betrachter am vieltausendfachen Start der Brieftauben zum Wettflug dauert nur Sekunden. Auf einen Ruck öffnen sich beim Laster die vielen kleinen Verschläge. Ohne jedwedes Zögern fliegen die Vögel mit rauschenden Flügelschlägen zunächst los in die Richtung der noch tief stehenden Morgensonne. Sie bilden ein paar Teilschwärme, nehmen Tempo auf und sind schon am Horizont verschwunden...

So geschieht es gegenwärtig an fast jedem Sonnabend und Sonntag im Gewerbegebiet Heidefeld bei Rathenow. Der Premnitzer Matthias Klühe hat seit vielen Jahren schon die Verantwortung für den Auflass genannten Start von Brieftauben einer großen Zahl von Zuchtvereinen im Nachbarland Polen. Die Saison, die im Mai begann, ist jetzt etwa zur Hälfte herum. Für 20./21. Juli sind die letzten Auflässe dieses Jahres nach Polen geplant.

„In dieser Saison macht uns das Wetter wahrlich zu schaffen“, sagt Mathias Klühe. Am Beginn sei es zu kalt gewesen. Die Auflässe mussten Stunde um Stunde verschoben werden, zum Teil habe der Start erst gegen Mittag stattfinden können. Gegenwärtig bereite die Hitze Probleme. Aufziehende Gewitter könnten die Orientierung der Tauben stören.

Matthias Klühe gibt nach Polen durch, dass die Brieftauben gerade gestartet sind. Quelle: Bernd Geske

Am Sonntag war ein Laster mit Tauben aus Masuren hier. Oft kommen auch zwei oder drei Fahrzeuge. Auflass war diesmal um 5.15 Uhr. Laut Liste gingen 2302 Tiere auf die Reise. Die Rückmeldung besagte, um 11.58 Uhr sei die erste Taube in ihrem Heimatschlag angekommen. Streckenlänge knapp 600 Kilometer. 77 Züchter hatten Tiere zu diesem Wettflug entsandt.

An jenem Tag war bestes Flugwetter. Klarer Himmel, nur leicht bedeckt. Auflass gleich am Morgen möglich, so dass die Vögel im Laufe ihres rund siebenstündigen Fluges noch rechtzeitig vor der großen Hitze zu Hause waren. Würden dicke Wolken die Sonne verdecken, hätten die Tiere Orientierungsschwierigkeiten.

Eben noch in der Box auf dem Laster, bald schon auf dem Flug nach Hause. Quelle: Bernd Geske

Matthias Klühe schickt nicht nur Tauben nach Polen auf die Reise. In erster Linie ist er Flugleiter für die Brieftaubenwettbewerbe des Regionalverbandes Magdeburg, dem über 300 Brieftaubenzüchter angehören. Er ist auch der Vorsitzende des Premnitzer Vereins „Havelbote“, der sich der „Reisevereinigung“ (so der Fachbegriff) Genthin angeschlossen hat.

Der Regionalverband Magdeburg startet seine Wettflüge meist in Polen. Nach drei Übungsflügen im April haben in dieser Saison bislang sechs Leistungsvergleiche stattgefunden. Die Wertungsflüge wurden aufgelassen in Frankfurt/Oder, Swiebodzin, Poznan, Trzciel und zweimal in Slupca. Bei den Wettbewerben sind bislang 23 781 Tauben von 115 Züchtern ins Rennen geschickt worden.

Als kleiner Junge schon dabei

Weil ihn die ehrenamtliche Verantwortung für Wettflüge von Brieftauben so fasziniert, hat Matthias Klühe noch die Leitung eines jährlichen Ostsee-Rennens übernommen und wirkt außerdem als Wetter-Experte für das Wettflugterritorium Antwerpen-Warschau.

Warum ihn das Taubenzüchten und um die Wette fliegen begeistert? „Ich kenne es nicht anders“, blickt Matthias Klühe zurück. Schon als kleiner Junge sei er von 1961 an immer mit dabei gewesen. Sein Opa Franz hatte in jenem Jahr den Premnitzer Verein „Havelbote“ gegründet. 1996, so berichtet er, habe eine Taube aus ihrem Stall gegen 16 000 Tiere einen 600-Kilometer-Flug gewonnen. Großartig! Die schnellste Taube zu haben, das sei der Reiz.

Von Bernd Geske