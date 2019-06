Rathenow

Ein Lob für den Hausmeister der GWG Rathenow Wohnungsbaugenossenschaft gab es am Mittwoch von Reinhardt Koch. Die Bäume vor dem GWG-Block in der Potsdamer Straße sind „tipptopp gepflegt“.

Ganz anders sehe es leider vor den anderen Häusern aus. „Die Straße könnte so toll aussehen, aber leider wuchert das Unkraut an den Bäumen. Noch schlimmer sieht es in der Goethestraße und in der Mittelstraße aus“, so Koch.

Matthias Remus, Leiter des Bau und Ordnungsamtes der Stadt, räumt ein, dass die Verwaltung hinterherhinkt: „Wir sind dafür zuständig, aber leider gibt es so viel zu tun, dass wir hier spät dran sind. Wir bemühen uns, die Bäume so schnell wie möglich vom Grün zu befreien.“

Tempo 30 in der Innenstadt gewünscht

Renate Krensel erinnert das Thema Tempo 30 in der Innenstadt. „Es war doch angedacht, auch in der Steinstraße Tempo 30 durchzusetzen. Was ist aus dieser Idee geworden? Wann können wir mit einer Umsetzung rechnen? Das wäre dringend nötig, denn hier fahren viele sogar schneller als 50 km/h“, gibt die Frau zu bedenken.

Die Hoffnung auf das Tempolimit nimmt ihr Matthias Remus. Zum einen bezog sich die Idee nur auf die Nachtstunden. Zum anderen ist der Vorschlag Teil des Lärmschutzkonzepts, so der Leiter des Ordnungsamts.

Wie die MAZ bereits berichtete ist die Stadt zwar laut einer EU-Richtlinie verpflichtet, ein solches Konzept zu erstellen. Weil aber EU/Landesumweltministerium und die Verkehrsbehörden des Landes Brandenburg unterschiedliche Auffassungen zu Grenzwerten und deren Ermittlung haben, werden Tempo-30-Schilder vorerst nicht aufgestellt.

So viele Leseranfragen wie lange nicht

Im Hasenweg müssen die Straßenränder dringend gereinigt werden. Darauf weist Edda Stettin hin. „Eigentlich sollte durch die Steine in den Rändern das Regenwasser versickern. Inzwischen wächst dort so viel Unkraut, dass sich bei Regen kleine Seen bilden“, so die Frau.

Tatsächlich ist das Aufgabe der Stadt, wenngleich auch Einwohner tätig werden dürfen. „Wir kümmern uns darum, ich kann aber noch nicht sagen, wann wir es schaffen“, erklärt Remus.

Das ist nur ein kleiner Teil der Leseranfragen, die die MAZ am Mittwoch erreichten. Alle weiteren werden hier in den kommenden Tagen beantwortet.

