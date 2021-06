Rathenow

„Es ist schon ein tolles Gefühl, auf der Bühne zustehen und das Publikum mit seinem Auftritt zu begeistern“, erzählt Ronny Greisner. Der Rathenower Malermeister leitet seit fünf Jahren das Rathenower Amateurtheater „Zeitlos“.

Beliebt bei den großen und kleinen Rathenowern sind die Weihnachtsmärchen, die das aus 26 Amateurschauspielern bestehende Ensemble jedes Jahr auf die Bühne des Kulturzentrums Rathenow zaubert. „Wir spielen hauptsächlich klassische Märchen der Gebrüder Grimm“, erzählt Ronny Greisner.

„Unsere aktiven Mitglieder sind von 16 bis 72 Jahre alt und haben großen Spaß am Theaterspielen. Theaterspielen ist bei einigen von uns eine Familientradition. Familie Schacht ist mit sechs Angehörigen vertreten. Bei uns geht es sehr familiär zu. Wir haben viel Spaß bei den Proben. Da ist oft sehr lustig“, erzählt Ronny Greisner.

Natürlich spielt das Theaterensemble von „Zeitlos“ nicht nur Märchen. Sein Repertoire umfasst auch mitteldeutsche Schwänke von Hans Sachs oder lustige Sketche über Liebe, Eifersucht, Unmoral und Mord. Das neuste große Stück ist eine Kriminalkomödie und heißt „Fisch zu Viert“.

Es ist eine amüsante Komödie mit viel Krimi-Spannung. Premiere hatte das Theaterstück am 8. März 2020 im Kulturzentrum Rathenow. Es war ein großer Erfolg. „Wir haben für das Stück ein ganzes Jahr lang geprobt. Das hat sich auch gelohnt. Die Veranstaltung war ausverkauft“, erzählt Ronny Greisner.

Danach kam dann erst einmal eine ungewollte große Pause durch Corona. „Wir konnten ja auch nicht mehr proben. Jetzt geht es endlich wieder los. Gestern haben wir uns alle das erste Mal wiedergetroffen und die Rollen und unsere Auftritte in nächster Zukunft besprochen. Die nächste Aufführung des Stückes ,Fisch zu Viert’ ist am 28. August beim Dorffest in Buckow bei Rathenow“, erzählt Ronny Greisner.

„Das Stück werden wir auch bei den Brandenburger Amateurtheatertagen im kommenden Jahr in Potsdam aufführen. Für das Theaterstück haben wir uns auch gut vorbereitet. Die Kleider der Damen wurden von einer Schneiderin maßangefertigt. Wie jeder weiß, müssen die Damen perfekt aussehen. Deshalb haben sie auch einen Perückenmacher in Berlin besucht. Dafür haben wir Fördergelder nutzen können“, so Ronny Greisner.

Die Mitglieder des Theaterensembles bringen nicht nur schauspielerische, sondern auch handwerkliche Begabung mit. „Wir bauen unsere Requisiten und Bühnenbilder alle selbst. Da bringt sich jeder ein. Mit der Rathenower Künstlerin Doris Schacht fertigt eine Kunstmalerin in unseren Reihen unsere Bühnenbilder“, so Ronny Greisner.

Was dem Amateurtheater „Zeitlos“ fehlt, ist Nachwuchs. „Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Wir suchen besonders junge männliche Darsteller. Wir haben Rollen, die einen jungen Prinzen brauchen. Du kannst für einen jungen Prinzen keinen 50-jährigen Darsteller nehmen. Wichtig ist die Lust, auf der Bühne stehen zu wollen. Viele trauen sich nicht vor Publikum zu spielen. Das ist aber normal. Ich habe heute noch vor jedem Auftritt großes Lampenfieber“, erzählt Ronny Greisner.

„Wenn du dann aber deinen ersten Satz sprichst, ist das Lampenfieber weg. Ich steigere mich dann total in meine Rolle hinein. Wenn ich mich dann am Ende der Veranstaltung vor dem rauschenden Beifall des Publikums verbeuge, erlebe ich ein tolles Glücksgefühl. Die schwitzenden Hände, der Puls, der deinen Hals zum Zittern bringt, sind dann längst vergessen. Man ist nur noch glücklich“, erzählt Ronny Greisner.

Einmal im Jahr fährt das Theaterensemble ins Probenlager nach Premnitz. „Hier sind wir dann vier Tage zusammen und proben von morgens bis abends. Während wir in den normalen Proben Szene für Szene üben, fügt sich im Probenlager Alles zum ganzen Stück zusammen. Hier haben wir große Probenräume“, erzählt Ronny Greisner.

Wer beim Theater „Zeitlos“ mitmachen möchte, kann sich unter theater-zeitlos@web.de melden. „Wer schon immer mal ein König, Prinz oder Bösewicht sein wollte, kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Egal ob Jung oder Alt. Wichtig ist die Lust und Laune am Theaterspielen. Alles andere ergibt sich von selbst. Allerdings muss man mindestens 16 Jahre alt sein.“,

Von Jürgen Ohlwein