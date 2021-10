Rathenow

Nach über einem Jahr Auftrittspause feierte das Theater „Zeitlos“ nun mit seinem neuen Stück „Der Tote auf der Weinbergbrücke“ eine erfolgreiche Premiere. Mit der Wahl des Spielorts kehrte „Zeitlos“ in die Aula in der Weinberg-Grundschule zurück, in der während der Sanierungsphase des Kulturzentrums bis 2004 auch Aufführungen mit „Zeitlos“ stattfanden. „Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir zuletzt vor Publikum spielen durften. Wir haben lange geprobt und gehofft, dass auch die Aufführung stattfinden kann“, begrüßte Vereinsvorsitzender Ronny Greisner die Zuschauer.

Mit der erstmaligen Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Ilja Hübner aus Brandenburg an der Havel für das Stück ging „Zeitlos“ einen neuen Weg. Während das Ensemble bisher in der Regel auf Theaterverlags-Stücke zurückgriff, übernahm für „Der Tote auf der Weinbergbrücke“ der langjährige Amateur-Schauspieler Ilja Hübner Regie und Buch. „Ich habe im Theater alles gemacht: gespielt, Regie geführt und Bühnenbild gestaltet. In Rathenow gibt es ein vielschichtiges Kultur- und Kunstangebot. Mich hat die neue Zusammenarbeit mit ‚Zeitlos’ gereizt“, so Ilja Hübner, der die regional angesiedelte Kriminalkomödie entwickelte. „Die Verbindung zu ‚Zeitlos’ entstand über unseren Dachverband, den Brandenburgischen Amateurtheaterverband.“

Die Kommissare Brückmann (Gina-Josefin Braune) und Schendler (Mathias Hohmann) verhören Opa Brückmann (Ilja Hübner). Quelle: Uwe Hoffmann

Regisseur spielt Opa Brückmann

Mit dem Opa Brückmann im Stück spielt er auch eine der sechs Rollen. „Die Geschichte des knapp einstündigen Stücks ist frei erfunden. Auf der Weinbergbrücke wird ein Toter gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissarin Brückmann (Gina-Josefin Braune) und ihren Kollegen Kai Schendler (Mathias Hohmann) weit in die Vergangenheit. Beide stoßen auf einen 30 Jahre zurückliegenden Fall.

Der Brandenburger Ilja Hübner führte erstmals Regie bei „Zeitlos“, schreib das Stück und spielte überzeugen Opa Brückmann. Quelle: Uwe Hoffmann

Am Ende kann der Fall aufgeklärt werden“, fasst Hübner die Handlung zusammen. Doch nach dem ersten Mord folgt ein zweiter. Alle Spuren und Hinweise führen in das Haus in der Goethestraße 49c. Dort ist auch Kommissarin Brückmanns Großvater Mieter. Und die betagte Frau Schneider (Andrea Wernicke), die gern mal ein Glas Wein – zu viel – trinkt. Auch Casanova Rocco (Martin Rätzsch) wohnt in dem Haus. Der steht auf die für ihn viel zu junge Mia (Lara Braune), die Großnichte von Kommissar Schendler. So kommt es während den Ermittlungen auch zu familiären Verwicklungen. Schließlich kann auch der ungelöste Mordfall von 1989 aufgeklärt werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Proben begannen vor anderthalb Jahren

Die ersten Proben für das neue Stück begannen im März 2020. Trotzdem waren die Schauspieler nach über einem Jahr Bühnenabstinenz aufgeregt. Doch dafür bestand kein Grund. Die Aula war mit Circa 180 Zuschauern nahezu ausverkauft. „Das Stück war super. Es war sehr unterhaltsam. Auch die Bezüge und Anspielungen zu Rathenow waren eine tolle Idee“, so Katrin Hofschläger, die mit ihrem Mann die Premiere besuchte. Andrea Wernicke ging in ihrer Rolle als Frau Schneider mit ihrem exzessiven Weingenuss sehr auf. Auch Ilja Hübner überzeugte das Rathenower Publikum mit seinem Spiel und der Story.

Beim neuen Stück standen sechs Schauspieler auf der Bühne in der Weinberg-Aula. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Generalprobe lief nicht so gut. Doch das ist ja immer ein gutes Zeichen. Die Premiere lief sehr gut. Mit Ilja Hübner werden wir auch künftig weiter zusammenarbeiten. Er spielt einfach klasse und wird nun auch Mitglied im Verein werden“, so Vereinsvorsitzender Ronny Greisner. „Der für mich neue Spielort war super. Es hat Spaß gemacht“, so Andrea Wernicke. „Der Kartenverkauf findet über das KuZ statt. Aber ansonsten war der organisatorische Aufwand, während Vorbereitung, oder mit Getränkeverkauf vor Ort, für uns größer“, ergänzte Mathias Hohmann.

Nächster Tote ist aufgetaucht

Und die Ermittlungen der Kommissare Brückmann und Schendler gehen weiter. Denn zum Schluss des Stücks erhielten beide die Meldung, dass hinter den Kulissen der Aufführung von „Schneeweißen und Rosenrot“ im Kulturzentrum Backstage eine Tote gefunden wurde.

Die dubiose Frau Schneider (Andrea Wernicke). Quelle: Uwe Hoffmann

Die Premiere des Stücks „Fisch zu Viert“, der ersten Kriminalkomödie mit „Zeitlos“, konnte das Theater im Kulturzentzentrum noch am 8. März 2020 feiern. Mit der Open-Air-Aufführung des Stücks im August 2020 im Optikpark erschloss sich „Zeitlos“ einen neuen Spielort. Das Weihnachtsmärchen 2020 musste coronabedingt auf 2021 verschoben werden.

Karten für den Märchenklassiker „Schneeweißchen und Rosenrot“ als „Zeitlos“-Weihnachtsmärchen am 12. Dezember, 15 Uhr, und für Kitas und Schulen am 13. Dezember, 9 und 11 Uhr, im Kulturzentrum gibt es an der KuZ-Theaterkasse online oder unter 03385/51 9051.

Von