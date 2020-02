Theatergruppe zeigt Stück über den Klimawandel

Rathenow

Freitag ist Schulstreik. Der Putzmann der Schule findet das gut, denn deshalb kann er schon viel früher mit der Reinigung der Klassenräume anfangen. Er ist früher fertig und kann entsprechend eher ins Wochenende starten. Doch was würde wohl passieren, wenn freitags alle Leute streiken, um das Klima zu retten?

Über Fragen dieser Art denkt der Putzmann nach in dem Stück „Fridays“ der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, das sich das Kulturzentrum Rathenow am Dienstag, dem 24. März, für zwei Vormittagsvorstellungen ins Haus geholt hat. Geschrieben hat es Felix Gattinger für Jugendliche ab 14 Jahren. Es zielt auf ein junges und engagiertes Publikum.

Thema nun auf der Bühne

„Das passt zu einem aktuellen Thema“, erklärt Sylvia Wetzel vom Kulturzentrum. „Da haben wir das Stück gleich gebucht.“ Seit über einem Jahr würden sich weltweit Schülerinnen und Schüler bei den Fridays for Future-Demonstrationen für die Rettung des Klimas einsetzen. Die Schulstreiks hätten auch die Theatermacher inspiriert, nun sei das Thema auf der Bühne präsent.

„Fridays“ ist konzipiert als Klassenzimmerstück. Das bedeutet, pro Vorstellung soll es nicht viel mehr als 50 junge Besucher geben. Das Kulturzentrum räumt für den 24. März extra einen seiner Clubräume mit Tischen und Stühlen so ein, dass er wie ein Klassenzimmer wirken kann.

Schüler werden angesprochen

Der Putzmann habe natürlich einen vorgegeben Text zu sprechen, sagt Sylvia Wetzel. Es seien aber ganz bewusst auch einige Abschnitte vorgesehen, in denen er die Schülerinnen und Schüler anspreche, damit diese ihre Meinung zu den von ihm aufgeworfenen Fragen sagen können. Das ganze Stück soll etwa eine Stunde dauern. Am Ende gibt es dann noch genug Zeit, damit die Jugendlichen sie bewegende Probleme besprechen können.

Fast wäre das Stück ja noch zu einem Problem für das Kulturzentrum geworden. Denn nachdem das Haus wie üblich mit Briefen an die weiterführenden Schulen der Region „Fridays“ im November ankündigte, hatte sich zunächst keine einzige Klasse gemeldet.

Noch Karten für eine Klasse

Erst nach einem zweiten Brief des Kulturzentrums an die Schulen, der im Januar heraus ging, meldeten sich zwei Klassen der Oberschule J.H.A. Duncker für die erste Vorstellung um 9.30 Uhr an. Sie ist damit ausverkauft. Mitte Februar buchte dann eine Klasse der Gesamtschule Bruno H. Bürgel etwa die Hälfte der Plätze für die zweite Vorstellung um 11 Uhr. Für eine Klasse sind hier also noch Karten zu haben.

Bei „Fridays“ denkt der Putzmann darüber nach, was ihn mit den streikenden Klimakids verbindet. Eine gute Gelegenheit, damit auch Rathenower Jugendliche einmal geordnet über das Thema sprechen können. Tickets kosten 5 Euro, bei Kinder- und Jugendvorstellungen ist jede 11. Karte frei. Die Theaterkasse im Kulturzentrum ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr unter 03385/ 51 90 51 zu erreichen.

Von Bernd Geske