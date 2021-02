Gräningen

Eigentlich ist das Westhavelland tiermedizinisch gut aufgestellt. Tierarztpraxen gibt es viele in der Region. Ob in Bamme, Kotzen, Rhinow, Rathenow oder Premnitz, um nur einige Orte zu nennen: Für die Gesundheit der Haus- und Nutztiere wird gut gesorgt.

Eine von den Landtierärztinnen ist Ute Hofmann aus Gräningen. Die in Köpenick aufgewachsene Tierärztin hat sich schon in ihrer Kindheit für das Wohlergehen von Tieren interessiert. Damals war es ihr selbst nicht möglich, Tiere zu halten. Erst als Sie ihre große Liebe kennenlernte, verschlug es die heute 43- jährige Tierärztin aufs Land.

Mit dem Umzug nach Gräningen hatte Ute Hofmann auch die Nähe zu Tieren, wie sie es sich wünschte. „Mein Mann ist Landwirt und betreibt eine Zucht von Nolana-Schafen. 2005 nahm ich dann meinen Traumberuf in Angriff. Ich begann ein Studium für Tiermedizin an der Freien Universität Berlin. Das habe ich auch nie bereut. Der Beruf der Tierärztin bringt so viel Abwechslung mit sich. Ich muss mich bei meiner Arbeit nicht nur mit den Tieren beschäftigen, auch die Tierhalter gehören dazu“, erzählt Ute Hofmann.

Während des Studiums pendelte sie zwischen Berlin und Gräningen. 2011 entschloss sich die Tierärztin, ihre eigene Praxis in Gräningen zu eröffnen. „Wir feiern im Sommer zehnjähriges Jubiläum“, erklärt Ute Hofmann.

Tierarztpraxis Ute Hofmann in Gräningen Quelle: Jürgen Ohlwein

In diesen zehn Jahren hat Ute Hofmann viel in ihrer Praxis erlebt. „Hierher kommen alle Tiere, die es die Treppe hoch schaffen“, so die Tierärztin. Diese Treppe ist nicht lang, so kommt es schon mal vor, dass ein Schaf in ihrer Praxis steht.

„Eigentlich behandle ich in meiner Praxis hauptsächlich Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinche, Hunde, Katzen und Ziervögel. Man merkt, dass sich auch die Beziehung zwischen Tier und Mensch verändert hat. So haben die Bauern nur noch kleine Bestände von Hühnern und Gänsen. Da bekommen die Tiere auch mal Namen. So stand auch mal ein Huhn namens Brunhild in meiner Praxis“, so Ute Hofmann.

Zu den außergewöhnlichen Fällen gehörte eine Großtrappe und ein Fischotter. „Die habe ich dann bei der Großtrappenstation in Buckow nach der Behandlung in Obhut gegeben. Ich denke, dass die Tiere ausgewildert wurden.“

Auch Rinder gehören zu den Patienten von Ute Hofmann. Besamungen und schwierige Kalbungen sind neben der Versorgung von Verletzungen die wichtigsten Aufgaben im Außendienst der Tierärztin.

Aber wie ist das für eine zierliche Frau, mit solchen großen Tieren umzugehen? „Angst habe ich keine. Das sollte man als Tierärztin auch nicht haben. Allerdings ist Respekt den Tieren gegenüber wichtig. Ich versuche, beruhigend auf die Tiere einzuwirken und Ruhe auszustrahlen“, erzählt Ute Hofmann.

Bei ihren Tierarztbesuchen auf den Feldern und Höfen hat Ute Hofmann Unterstützung. Ihr kleiner Hund Gini ist immer mit dabei.„Ich habe den Hund von einer Familie, die in Berlin im siebten Stock eines Hochhauses lebte, und den Hund nicht mehr haben wollten“, so Ute Hofmann.

Hund Gini begleitet Ute Hofmann zu den Tieren und wird von den Landwirten auch liebevoll Fr. Doktor genannt Quelle: Jürgen Ohlwein

Für Gini und Ute Hofmann ein Glücksfall. Anfangs habe die Hündin die schwarz-weiß gefleckten Beine der Kühe sicher für Bäume gehalten, „bis sie merkte, dass da oben herum oben noch Tiere dran waren. Gini ist halt ein sehr kleiner Hund. Mittlerweile ist Gini auf meinen Tierarztbesuchen sehr gut angesehen. Die Landwirte nennen Gini ganz liebevoll Frau Doktor.“

Für die Tiere in ihrer Praxis hat Ute Hofmann immer ein Leckerli parat. Aber auch für Kinder, die mit ihren Tieren in die Praxis kommen, gibt es eine Kleinigkeit. „Einige Kinder sind bei der Behandlung sehr wissbegierig. Das sind wahrscheinlich die nächsten Tierärzte. Andere beschäftigen sich mit Malen oder Bücherlesen. Ab und zu kommt es auch mal vor, dass ich einen Plüschteddy untersuchen und verarzten muss“, erzählt Ute Hofmann.

Was die Tierärztin überhaupt nicht versteht, sind Tierquäler, die Giftköder auslegen oder auf Haustiere schießen. „Kürzlich hatte eine Kollegin von mir eine Katze, die angeblich von einem Auto angefahren wurde. Beim Röntgen stellte sich heraus, dass sich in der Katze ein Projektil befand, das durch ihre Vorderpfote eintrat und dann im Körper stecken blieb. Das ist einfach nur scheußlich“, erzählt Ute Hofmann.

Tiere und Menschen sind unterschiedlich. Sie können Angst haben oder auch aggressiv sein. Wenn man über das Tier Bescheid sei das kein Problem. „Bei solchen Problemfällen sind wir auf die Kommunikation mit dem Tierhalter angewiesen. Wenn ein Tier sehr ängstlich ist oder bestimmte Sachen nicht mag oder wäre es gut es zu wissen, ehe ich seine Zähne in der Hand spüre. Wenn ich Bescheid weiß, dass der Hund zum Beispiel mit anderen Hunden gar nicht kann, dann bestelle ich ihn zu einem Einzeltermin in die Praxis“, so Ute Hofmann

Einzeltermine gibt es jetzt sowieso. „Während der Corona-Beschränkungen mache ich nur noch telefonisch Einzeltermine bei Praxisbesuchen“, so die Tierärztin Ute Hofmann aus Gräningen.

Von Jürgen Ohlwein