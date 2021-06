Rathenow

Über mehrere Stunden musste eine stark abgemagerte und lahmende Kuh in einem Transporter ausharren, bevor sie bei der Ankunft im Schlachthaus von ihren Qualen erlöst wurde. Der Fahrer des Tiertransports, Chris B., stand dafür am Mittwoch vor dem Rathenower Amtsgericht und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt.

Außerdem warf die Staatsanwaltschaft dem achtfachen Vater vor, er habe bei dem Transport in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar dieses Jahres die Verletzungen zweier weiterer Kühe billigend in Kauf genommen und damit gegen das Tierschutzgesetzt verstoßen. Diese hatte er aus Kremmen in Oberhavel abgeholt. Weil die Deckenhöhe des Transporters zu niedrig war, zogen sich die Tiere blutige Verletzungen am Rücken zu.

Ursache dafür soll ein Defekt an der Hydraulik des Anhängerdachs gewesen sein, der erst während der Fahrt entstand und den B., wie er dem Gericht erklärte, erst nach der Ankunft bemerkt hatte. Da waren die Tiere bereits verletzt. Weil das Gericht nicht nachweisen konnte, ob der Defekt tatsächlich erst während des Transports entstand, ließ man von diesem Teil der Klage ab.

Für das Leiden der bereits kranken Kuh, die B. von einem Milchbauern in Friesack zusammen mit insgesamt vier weiteren Tieren abgeholt hatte, um sie von dort in das 435 Kilometer entfernte Ladbergen zu bringen, musste sich der 37-Jährige aber verantworten.

Krankheit nicht dokumentiert

Als ausgebildeter Tiertransportfahrer sei er dazu verpflichtet, sich zu vergewissern, dass alle Kühe transporttauglich sind, machte Richter Axel Teckemeyer deutlich.

„Es war dunkel und wir hatten die Tiere von einem Wagen zum anderen über eine Rampe verladen. Dabei konnte ich gar nicht erkennen, dass die Kuh lahmt. Wenn eine los läuft, laufen sie alle. Auch in den Papieren war keine Krankheit dokumentiert“, versuchte sich der Angeklagte vor Gericht zu erklären. Damit stieß er bei Staatsanwaltschaft und Richter auf wenig Verständnis.

„Wenn es dunkel ist, müssen Sie dafür sorgen, dass es hell ist. Und wenn das nicht geht, können Sie die Tiere nicht übernehmen“, stellte der Staatsanwalt klar. Chris B. unterstrich, dass nicht er es war, der die Kuh hat abmagern lassen und er auch keine Fachperson sei, die den Zustand der Kuh hätte beurteilen können.

Chris B. ist nicht vorbestraft

„Davon mal abgesehen, dass wir wissen, dass es eine Fleischmafia gibt und Sie sicher nicht der Hauptverantwortliche sind, dass diese Kuh krank ist, kann das hier auch ein Laie erkennen“, machte Teckemeyer deutlich und legte Fotos des Tieres vor.

Am Ende plädierte der Staatsanwalt auf eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro, Richter Teckemeyer verurteilte den Mann, der nicht vorbestraft ist, schließlich zu einer Strafe von 50 Tagessätzen á 20 Euro. Für Chris B. ist es als Fahrer von Tiertransporten der erste Vorfall dieser Art, bisher habe er nie Probleme gehabt.

Wie er dem Gericht erklärte, fahre er inzwischen keine weiten Touren mehr und ist nur noch in der Region unterwegs. Andere berufliche Konsequenzen gab es für ihn nicht. Im Schlusswort beteuerte B., dass es ihm leid tue.

Von Christin Schmidt