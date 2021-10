Rathenow

Der Herbst ist da. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkler. Während andere noch dem Sommer nachtrauern und den Winter fürchten, sollte man diese Jahreszeit einfach genießen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders gut kann man das mitten im Herzen von Rathenow am Alten Stadthafen. Gegen 18 Uhr – es beginnt schon leicht zu dämmern, das Licht spiegelt sich im Wasser – ist es am südlichen Stadtkanal besonders ruhig und friedlich. Die Luft ist klar, es ist noch warm genug, um in einer leichten Jacke das Haus zu verlassen. Die perfekte Zeit für einen herbstlichen Spaziergang nach Feierabend. Dabei kann man wunderbar seine Gedanken sortieren, den Tag Revue passieren lassen – oder einfach nur die Stille genießen.

Die Rathenower Schleusenspucker

Neben anderen wenigen Spaziergängern, einem Jogger und Hund mit Herrchen trifft man hier auf die Rathenower Schleusenspucker. Die von Bildhauer Volker-Michael Roth errichteten Bronzefiguren stehen bewegungslos am Wasser. Sie halten Bierflaschen hoch, in der Hosentasche der einen Figur ein Flachmann hervor. Doch sie machen keinen Mucks, genießen ebenfalls die abendliche Ruhe. Die Figuren erinnern an Zeiten als Tagelöhner, die sich bei der Entladung von anlegenden Schiffen ein paar Mark hinzuverdienen wollten. Um sich die Langeweile zu vertreiben, veranstalteten sie gelegentlich Spuckwettbewerbe.

In der Dämmerung ist es am Stadthafen in Rathenow besonders schön. Quelle: Franziska von Werder

Die Bäume am Rand des Kanals bieten ein tolles Farbspektakel: Gelbe und rote Blätter ragen von den Bäumen, die im Wind leicht rascheln. Weiter geht mein Spaziergang über die Fußgängerbrücke am Alten Hafen.

Die Weinbergbrücke in Rathenow

Unten im Wasser schwimmt eine Entenfamilie, die wohl auch noch eine Runde dreht, bevor es nach Hause geht. Über die Brücke gelangt man auf den Kirchplatz der St.-Marien-Andreas Kirche. Dann da wo die Rathenower Havel und der Stadtkanal zusammenfließen geht es weiter über den Mühlendamm. Vorbei am Ruderclub Wiking über die Weinbergbrücke zurück. Im Abendlicht windet sich die Brücke wie ein Schneckengehäuse.

Die Brücke wurde 2015, anlässlich der Bundesgartenschau, errichtet, ist dort zu lesen. Im Gespräch soll damals auch eine Gondel gewesen sein. Wie gut, dass die Brücke gewinnt, denn sonst würde der Spaziergang hier unterbrochen. Von dort kommt man über den Havelweg zurück zum Stadthafen, wo der kleine Rundspaziergang endet. Langsam wird es dunkel. Glücklich mit dem Tag geht es zufrieden nach Hause.

Von Franziska von Werder