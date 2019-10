Daumen drücken für die Bürgelschule

Potsdam

162 Schulen haben sich in diesem Jahr am landesweiten Wettbewerb um den Titel „Sportlichste Schule 2018/19“ beteiligt, so viele wie noch nie. Sportministerin Britta Ernst ( SPD) übergibt die Auszeichnung am kommenden Montagvormittag im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Potsdam.

Die zehn besten Schulen des Wettbewerbs sind eingeladen, darunter auch die Bruno H. Bürgelschule aus Rathenow. Nun heißt es also Daumen drücken, auf das die Bürgelschule zumindest unter den ersten drei landet. Immerhin bekommt die erstplatzierte Schule neben einem Schild als „Sportlichste Schule im Land Brandenburg“ auch 3000 Euro Preisgeld für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote.

2018 holte sich Schule aus Neuruppin den Titel

Die Plätze zwei und drei werden mit einem Preisgeld von 1000 Euro und 500 Euro belohnt. Außerdem bekommen alle zehn Schulen eine Urkunde. Eine Delegation der Bürgelschule ist am Montag bei der Preisverleihung in der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung dabei.

Im vergangenen Jahr holte sich die Evangelische Schule Neuruppin den Titel. Die Einrichtung konnte bei dem alljährlichen Wettbewerb des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport „mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Bewegungsaktivitäten, der besonders guten Einbindung außerschulischer Sport- und Bewegungspartner sowie einer breiten und erfolgreichen Beteiligung an schulischen Sportwettbewerben überzeugen“, hieß es in der Begründung.

Neben der Auszeichnung für die Schulen verleiht Britta Ernst auch die Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Silber. Darum haben sich 38 Brandenburger Sportvereine beworben.

Von Christin Schmidt